Apaixonada, Wanessa Camargo mostra momento quente com Dado: 'Viva o amor'

Na piscina, Wanessa Camargo mostra momento cheio de paixão com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo compartilhou novos cliques com o namorado, o ator Dado Dolabella. Nesta quinta-feira, 22, a famosa mostrou um momento romântico que teve com o amado em uma viagem e chamou a atenção com o clima quente.

Em uma piscina, a artista apareceu trocando beijos com o seu eleito. Muito feliz, o casal surgiu sorridente no momento de relaxamento e muita diversão em um resort.

"Das aventuras radicais aos momentos de relaxamento é impossível escolher apenas uma atividade. O melhor é se divertir o tempo inteiro e voltar a ser criança novamente", contou Wanessa Camargo sobre a experiência no local.

Nos comentários, os internautas admiraram os pombinhos apaixonados. "Fotos de milhões", babaram os fãs. "Lindos, viva o amor", celebram outros o reencontro dos namorados, que reataram nos últimos meses após anos separados.

Na última semana, Wanessa Camargo comemorou o aniversário de um dos filhos com o festão. Dado Dolabella marcou presença no evento ao lado de sua filha. Após o encontro das famílias, surgiram boatos de que ele não estaria se dando bem com Zilu Camargo.

Veja as fotos de Wanessa Camargo e Dado Dolabella:

Wanessa Camargo diz que recusou convite para participar do BBB e expõe motivo

A namorada de Dado Dolabella, Wanessa Camargo, contou que recebeu um convite para ser uma das confinadas do reality show, Big Brother Brasil, da Globo, mas recusou a oportunidade. Em uma conversa com o apresentador Danilo Gentili, ela contou que negou o convite por causa da falta de apoio de seus familiares.

“Não tive apoio de ninguém. Todo mundo ‘não vai, não vai’. Estava querendo movimentar minha vida, sou competitiva, queria ver como eram as provas, gosto de me jogar em coisas que mudam totalmente", explicou a cantora em entrevista ao The Noite, que vai ao ar na madrugada deste sábado, 17, pelo SBT.

Logo depois, a filha de Zezé Di Camargo relembrou a situação delicada que estava vivenciando na época e apontou que o prêmio de R$ 1,5 milhão que estava em jogo seria a grande chance para mudar sua vida naquela ocasião.

"Aquele momento eu estava na minha vida muito jogando tudo com a barriga e sem saber que rumo você vai. Estava meio vegetal. Não fui e acabei em outro movimento de mudança. Hoje vejo que ainda bem que eu não fui. Ou teria saído muito legal ou como uma vilã danada”, apontou.