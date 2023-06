Dado Dolabella e a filha prestigiam festa de aniversário de caçula de Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella posou sorridente ao lado da filha, Ana Flor, na festa luxuosa do caçula da cantora Wanessa Camargo

Nesta quinta-feira, 15, o ator Dado Dolabella marcou presença na festa luxuosa de aniversário de João Francisco, o filho caçula de seu namorada, a cantora Wanessa Camargo, com o empresário Marcus Buaiz.

Ele chegou ao evento, que aconteceu em um buffet de São Paulo, acompanhado da filha, Ana Flor, de 11 anos, fruto de seu casamento com Juliana Wolter, e posou sorridente para os fotógrafos que estavam no local. O ator também é pai de João Valentim, de 14 anos, e Eduardo, de 12.

O aniversário de nove anos de João Francisco contou com o tema do filme Star Wars, e contou com a presença dos familiares e amigos da cantora, dentre elas, sua irmã, a atriz Camilla Camargo e seus filhos, Joaquim e Julia.

Além de João Francisco, Wanessa e Marcus também são pais de José Marcus, que está com 11 anos. A cantora e o empresário anunciaram a separação em maio do ano passado, após 17 anos de união. Um tempo após o rompimento, a artista assumiu o relacionamento com Dado, com quem já havia namorado na adolescência.

Confira as fotos de Dado Dolabella com a filha:

Dado com a filha, Ana Flor - Fotos: Marcelo/AgNews

Leia também:Wanessa Camargo surge em clima de romance com Dado Dolabella: "Pra sempre"

Zilu surge com o namorado na festa do neto

A socialite Zilu Camargo deu um susto nos fãs nesta quinta-feira, 15, ao aparecer em um hospital durante a madrugada. Felizmente, ela mostrou que está bem e já foi curtir a festa de aniversário do neto João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz.

Ela chegou ao local da festa acompanhada do seu namorado, Antonio Casagrande. Os dois vivem nos Estados Unidos e vivem um relacionamento discreto. Tanto que ainda não tinham aparecido juntos em um evento no Brasil, já que ela ficou três anos sem vir ao país por causa da pandemia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!