Wanessa Camargo e Dado Dolabella aparecem juntos em retiro

Wanessa Camargo e Dado Dolabella surgiram frente a frente em retiro na Chapada dos Veadeiros neste sábado, 16

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 16h23

A cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella voltaram a aparecer juntos. Neste sábado, 16, os dois apareceram em uma live feita na conta oficial do Festival Aya Música Medicina na Chapada dos Veadeiros.

Nas imagens, os dois surgiram frente a frente e olhando um para o outro enquanto Wanessa estava com as mãos nos ombros dele. As imagens ganharam repercussão com um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram.

Há poucos dias, eles foram vistos juntos em um vídeo divulgado pelo quadro A Hora da Venenosa, no programa Balanço Geral, da Record TV.

Vale lembrar que os rumores sobre um suposto romance entre Wanessa e Dado começaram há algumas semanas, após ela anunciar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz. No passado, os dois viveram um relacionamento entre idas e vindas no início dos anos 2000.

Wanessa Camargo ficou casada por 17 anos com Marcus Buaiz e teve dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8).

Flagra de Wanessa Camargo e Dado Dolabella em retiro:

