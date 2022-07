Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados juntos por programa de TV

O programa Balanço Geral mostra vídeo de Wanessa Camargo e Dado Dolabella saindo de um carro

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 16h46

A cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella voltaram a ser assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 13. Isso porque o programa Balanço Geral, da Record TV, exibiu um vídeo de flagra dos dois juntos.

No vídeo, divulgado no quadro Hora da Venenosa, os dois apareceram saindo de um carro. Nas imagens, Dado apareceu de muletas por causa de um machucado no quadril e acompanhando Wanessa, que foi a primeira a aparecer no vídeo.

Na atração, Fabíola Reipert informou que os dois estariam pedindo para que os moradores da região onde estão não fizessem fotos deles juntos.

Vale lembrar que os rumores sobre um suposto romance entre Wanessa e Dado começaram há algumas semanas, após ela anunciar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz. No passado, os dois viveram um relacionamento entre idas e vindas no início dos anos 2000.

Wanessa Camargo ficou casada por 17 anos com Marcus Buaiz e teve dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8).

Assista ao vídeo de Wanessa Camargo e Dado Dolabella, que foi divulgado pelo Balanço Geral:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Balanço Geral (@balancogeral)

Ao vivo no #BalançoGeral: imagens exclusivas mostram o casal Wanessa Camargo e Dado Dolabella, pela primeira vez, após reconciliação #AHoraDaVenenosa



➡ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakYpic.twitter.com/Mf0ZBsbrDQ — Balanço Geral (@balancogeral) July 13, 2022

Em Maio, Wanessa Camargo negou que estaria reatando com Dado Dolabella

Em conversa com a TV CARAS, Wanessa Camargo comentou sobre os boatos de que estaria voltando a ter uma relação com o ex-namorado Dado Dolabella. Ela negou e contou que seu foco é cuidar dos filhos e da carreira. “Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. Foi o que eu te falei, as pessoas vão ter... o externo vai aumentar, o furacão vai estar lá, e eu estou aqui no meio, firme e forte, e segura, cuidando do que realmente importa. Agora eu estou focando muito na minha carreira, focando muito nos meus filhos, na minha casa. E é isso que importa. O resto eu vivi a vida inteira passando por momentos assim. As pessoas estão dizendo que eu estou depressão, que eu estou mal, eu estou bem! Eu estou muito bem, com vontade de trabalhar, com vontade de realizar as minhas coisas, cheia de projetos, e esse é o desafio que eu tenho que viver agora. O que se passa dentro de uma coisa, de uma vida, só você sabe. Tudo o que a gente está fazendo é com muito carinho e com muito respeito. A gente está aqui pelas crianças e isso não vai mudar. Se tem pessoas intencionadas, querendo que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo, eu não vou. Então quando a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa. Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, do Osho, que é isso: 'se você coloca atenção naquilo que te desagrada, você aumenta aquilo'. Então a minha atenção eu dou para onde eu tenho que focar, e não nisso”, declarou.

Por fim, a repórter Valença Sotero perguntou: “Você está voltando para o ex-namorado?”. E ela respondeu: “Eu não estou voltando para o ex-namorado. É o meu foco nos meus filhos e na minha carreira”.