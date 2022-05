Wanessa Camargo celebra novo projeto com o pai e fala da nova fase da vida

Em meio ao lançamento do projeto com o pai, Zezé Di Camargo, Wanessa Camargo relembra crise do pânico, crescimento profissional e pessoal e também desmente rumores sobre a vida pessoal

A cantora Wanessa Camargo está em uma nova fase da vida pessoal e profissional. Ela acaba de lançar o novo projeto com o pai, o cantor Zezé Di Camargo, e só tem o que comemorar. Além disso, a artista também está recém-separada de Marcus Buaiz, com quem viveu junto por 17 anos e é pai dos seus dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (7).

Em conversa com a TV CARAS, a artista contou sobre a parceria musical com o pai, relembrou as crises de pânico que foram reveladas no especial da família na Netflix, comentou sobre o seu amadurecimento e também desmentiu os rumores de que estaria reatando com o ex-namorado Dado Dolabella. Confira:

Novo projeto musical de Wanessa e Zezé Di Camargo

Wanessa e Zezé Di Camargo estão juntos na música. Pai e filha lançaram o projeto Pai & Filha, que acaba de ganhar o clipe para a música Daqui a 20 Anos. Os dois querem lançar os clipes e as novas faixas musicais antes de sair em turnê nos próximos meses.

Wanessa é só alegria com o projeto e comentou sobre como foi trabalhar com o pai. “Acho que as coisas têm um tempo certo de acontecer. Desde que eu comecei a minha carreira sempre houve essa vontade de fazer um projeto junto com meu pai e uma demanda do público. A gente ficava com essa vontade, mas eu sempre tive um pé atrás, sempre evitei estar próxima do meu pai profissionalmente por questão de todo esse começo, da galera dizer: 'ah, ela está na aba do pai'. O tempo foi muito precioso para que eu pudesse contar a minha história para as pessoas, pudesse fazer a minha história acontecer, ter uma carreira estável e um lugar meu, para que agora, depois de 21 anos de carreira, eu pudesse olhar e falar: 'bom, pai, agora eu não preciso provar mais nada para ninguém. Então a gente pode fazer o projeto juntos. E nisso veio a pandemia e aproximou muito o nosso contato presencial um com o outro, e a gente começou a pensar no projeto”, disse ela.

A cantora também destacou a parceria na escolha do repertório e do orgulho de ambos. “E ele veio com a ideia do álbum, e a série da Netflix. E tudo se juntou para fazer agora. E foi uma delícia fazer isso com ele. A gente descobriu um eixo musical, que está dentro do repertório, onde eu poderia gravar no meu repertório e também no dele. É um projeto bonito, de qualidade, poético, músicas atemporais, a gente trouxe regravações e inéditas também. E temos a inédita Daqui 20 anos, que é a que está estreando o clipe agora. A gente está muito feliz. E isso não impede de fazer nossos projetos solo, a gente está fazendo Pai & Filha, Zezé Di Camargo e Luciano, Amigos, o projeto rústico dele e eu também estou trabalhando o meu projeto de volta do solo”, afirmou.

Então, ela completou: “Para mim, ele sempre vai ser maior. Eu sou filha, para mim ele sempre vai ter um lugar de 'uau', é o meu pai. O que é legal é que, pelo fato de hoje estar com 20 anos de carreira, e ter pegado muita experiência, eu digo na parte técnica do negócio, de entender como funciona a produção, como que faz, vocalmente, eu vou ensinando para ele algumas coisas que eu faço. E ele foi deixando eu mostrar um outro lugar para ele, foi se abrindo de certa forma, e eu fico muito feliz quando eu ouço ele falar: 'eu aprendo hoje muito com a Wanessa'. Isso me dá um orgulho danado, a minha intenção nunca foi ser maior, mas foi ter a segurança de saber o que eu quero na minha vida, e isso eu trago para o trabalho também. Eu fico orgulhosa onde eu cheguei em termos profissional”.

Os efeitos da pandemia e da crise do pânico na vida dela

Wanessa Camargo contou sobre o seu novo pensamento de aproveitar o tempo presente com a família e os amigos ao relembrar do que foi mostrado na série da Netflix. “Eu nunca estive tão próxima da minha mãe e do meu pai. Da minha mãe, fisicamente, eu não estou, mas eu falo com ela quase todos os dias. E a pandemia trouxe essa urgência de estar realmente com quem você se importa e merece gastar o seu tempo. O tempo se tornou mais precioso na pandemia, porque a gente viu pessoas que a gente ama indo. A visão que eu tenho do tempo hoje é totalmente diferente, eu não deixo nada para amanhã, porque a gente não sabe mesmo, a gente só tem o agora. Isso tudo ficou muito presente para mim na pandemia, o quanto o tempo é precioso.”, declarou.

Assim, a artista aproveitou para desabafar sobre os efeitos da vida em sua vida, já que teve boa forma de sua vida pessoal exposta na mídia. “A gente vê hoje muito comum nas redes sociais, quase essas fanfics, né, as ficções que são criadas em torno da sua vida e que são ficções. Se eu ficar o dia inteiro defendendo o que é verdade ou não, primeiro que as pessoas tendem a acreditar muito mais no outro do que em você mesmo, a não ser quem conhece você, e você vai passar o dia desmentindo os outros. Então existe uma maturidade que eu adquiri com o tempo, por ter vivido uma vida pública, que foi dolorosa muitas vezes pela exposição, de saber que o silêncio muitas vezes é uma resposta, o silêncio diz muita coisa. O silêncio não é estar consentindo com alguma coisa, mas o silêncio é necessário porque é um jogo que você não ganha. É um cansaço, um desperdício de tempo. Para mim, as atitudes e o tempo é muito mais precioso. Então tudo que é verdade se mostra com o tempo, você não precisa ficar provando nada. Eu estou em um momento da minha vida muito especial por isso”, declarou.

Então, ela comentou sobre a crise do pânico e também a sua mudança de pensamento para o que realmente importa na vida. “A minha vida de uns anos para cá tem sido muito abençoada. Então eu entendo porque o pânico veio em alguns momentos. Eu não tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico. No meu caso, eu estou aqui e começo a achar que meu coração está batendo forte, e começo a ter... Graças a hoje eu estou em um outro estágio, em um outro lugar. Eu estou muito bem, não estou tendo as crises o tempo inteiro, são pontuais, e está tudo bem. Uma coisa que eu aprendi com o tempo: o que eu devo ao público além da minha música, eu devo o quê? O que eu posso compartilhar que faz sentido? Para mim faz sentido aquilo que de alguma forma pode acrescentar na vida do outro. Então tem lugares que eu divido muito bem do que é meu mundo particular, que eu não vou dividir, e o que é do meu mundo particular e que pode acrescentar na vida de uma pessoa”, contou.

Separação de Wanessa e Marcus Buaiz

A cantora contou sobre o anúncio da separação e como anda a relação com o ex-marido. “A gente preferiu muito que a separação fosse falada por nós antes que começassem a falar coisas que não são devidas. Até a gente fazendo da forma mais respeitosa do mundo o povo fica falando. Então a gente tomou a decisão de tornar pública porque, obviamente, começa uma nova fase na vida dos meus filhos, na minha e na do Marcus. Então as pessoas iriam ver, não iriam entender e ficar falando um monte de besteira. E foi isso que a gente resolveu. Eu acho que a nossa verdade está dentro de casa. Eu tenho acima de mim e sei que o Marcus também é assim, acima dele, dois seres que são muito pequenos e que estão vivendo um momento que é muito mais desafiador para eles. Então duas crianças no meio desse processo são as nossas prioridades e sempre serão. E a nossa relação vai ser eterna por conta disso”, afirmou.

“É a minha vida particular, isso não vai acrescentar na vida de ninguém, a não ser virar fofoca. O que importa é que eu estou bem, é um desafio, está tudo certo. Eu e o Marcus temos uma relação de muito respeito, de muito carinho. Foi uma história que deu certo, foram 17 anos juntos, eu tenho muita gratidão,a gente construiu uma família linda e que é uma família para sempre e é isso que importa. A gente vai ter um novo ciclo, que é um desafio também, para todo mundo, é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado e se proteger mesmo e ficar com quem conhece a gente, com quem a gente ama”, completou.

Rumores sobre a vida pessoal

Wanessa também se viu em meio a boatos de que estaria voltando a ter uma relação com o ex-namorado Dado Dolabella. Em conversa com a TV CARAS, ela negou e contou que seu foco é cuidar dos filhos e da carreira. “Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. Foi o que eu te falei, as pessoas vão ter... o externo vai aumentar, o furacão vai estar lá, e eu estou aqui no meio, firme e forte, e segura, cuidando do que realmente importa. Agora eu estou focando muito na minha carreira, focando muito nos meus filhos, na minha casa. E é isso que importa. O resto eu vivi a vida inteira passando por momentos assim. As pessoas estão dizendo que eu estou depressão, que eu estou mal, eu estou bem! Eu estou muito bem, com vontade de trabalhar, com vontade de realizar as minhas coisas, cheia de projetos, e esse é o desafio que eu tenho que viver agora. O que se passa dentro de uma coisa, de uma vida, só você sabe. Tudo o que a gente está fazendo é com muito carinho e com muito respeito. A gente está aqui pelas crianças e isso não vai mudar. Se tem pessoas intencionadas, querendo que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo, eu não vou. Então quando a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa. Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, do Osho, que é isso: 'se você coloca atenção naquilo que te desagrada, você aumenta aquilo'. Então a minha atenção eu dou para onde eu tenho que focar, e não nisso”, declarou.

Por fim, a repórter Valença Sotero perguntou: “Você está voltando para o ex-namorado?”. E ela respondeu: “Eu não estou voltando para o ex-namorado. É o meu foco nos meus filhos e na minha carreira”.

