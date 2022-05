Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam viajando juntos após encontro secreto, diz colunista

Segundo Leo Dias, Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam em viagem depois de se encontrarem em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 12h13

A cantora Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam viajando juntos neste domingo, 15.

Segundo o colunista Leo Dias, o suposto novo casal teria se encontrado secretamente na última sexta-feira, 13, após a artista assinar o divórcio de forma virtual com Marcus Buaiz.

Com os filhos viajando com o pai em Santa Catarina, Wanessa Camargo teria avisado aos empregados que viajaria.

De acordo Leo Dias, a cantora saiu na sexta-feira, 13, para um encontro discreto com Dado Dolabella em um apartamento alugado no bairro do Jardins, em São Paulo.

Depois disso, eles teriam seguido para Brotas, há duas horas da capital paulista, na manhã deste sábado, 14. O trajeto teria sido feito com o carro da famosa, um Jeep Comander prata.

Wanessa Camargo reaparece na rede social

Neste sábado, 14, Wanessa Camargo compartilhou fotos na rede social toda sorridente. Ao aparecer feliz, ela aproveitou para agradecer o apoio dos fãs e declarou: "Como a vida deve ser".

Nos últimos dias, segundo Leo Dias, a cantora e Marcus Buaiz teriam assinado os papeis do divórcio de forma virtual para não se encontrar pessoalmente.

Após anunciarem o fim do casamento de 17 anos, surgiram boatos de que ela teria se encontrado com Dado Dobalabella, seu namorado nos anos 2000.