Ex-BBB Ana Paula Renault questiona iniciativa de Davi: 'Desencontradas'

Ao ver iniciativa de Davi de ser voluntário no Rio Grande do Sul e arrecadar doações, ex-BBB Ana Paula Renault questiona informações dadas por ele

A ex-BBB Ana Paula Renault questionou a iniciativa de Davi de ir para o Rio Grande do Sul para se tornar voluntário e de pedir doações em sua conta corrente para comprar águas. Em um comentário, a jornalista, que foi expulsa da edição do BBB 16, deu sua opinião.

Segundo a loira, o baiano estaria dando informações desencontradas sobre sua decisão. Ana Paula Renault ainda falou sobre ele dar seu próprio PIX para receber o dinheiro e sem prestar contas. Após alguns questionamentos sobre isso, Davi colocou alguns prints em seus stories sobre o dinheiro arrecadado.

“Divulga o próprio pix e não fala sobre prestação de contas. Está indo como voluntário e não sabe pra onde. Falou que ganhou passagens de ida e de volta de uma empresa, agora afirma que foi ele quem comprou e que não tem a volta. Realmente fico sem entender. As cidades no sul estão com toda a infraestrutura abalada, racionamento de água, comida, tudo. Ir pra lá sem ser pelo programa de voluntários apenas tumultuará ainda mais a região”, escreveu ela.

Quando questionado sobre a decisão de ir até o Rio Grande do Sul, Davi explicou para um repórter de Leo Dias qual é o seu intuito. Ele relembrou que tem experiência por ter integrado o exército e por isso deseja ser voluntário, não tendo data para retornar.

Assim como ele outros ex-BBBs se deslocaram para o Rio Grande do Sul. As médicas Amanda, Thelma, Marcela foram para lá ajudar com seu conhecimento nos hospitais. As profissionais de saúde pedem doações de medicamentos e falam como as pessoas podem ajudar para a compra de materiais.

Médica, Amanda Meirelles toma decisão importante

A campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles, tomou uma decisão importante nos últimos dias para ajudar o Rio Grande do Sul. Ao ver a situação depois das catástrofes no estado, a ex-BBB resolveu ir até o estado colaborar com seu trabalho como doutora.

Em sua rede social, a profissional da saúde contou nesta segunda-feira, 06, que ainda não tinha ido por não saber como chegar até lá, visto as condições do território que ficou cheio de água. Agora, ela poderá ir e falou que está levando com ela vários medicamentos. Veja mais aqui.