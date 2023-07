Angélica abre álbum de viagem luxuosa com a família: 'Uma semana'

Após uma semana em Porto Fino, na Itália, Angélica abre álbum de fotos de com Luciano Huck e filhos no local

A apresentadora Angélica passou com a família uma semana e grande estilo em Porto Fino, na Itália. Neste sábado, 22, a famosa então resolveu mostrar alguns cliques da viagem luxuosa que fizeram pelo local.

Cheia de estilo, a loira apareceu usando looks luxuosos de uma grife, a qual inclusive recebeu a famosa e a família na ilha para conhecerem as belezas do lugar. Grazi Massafera também passou por lá e apareceu arrasadora em um vestido de R$ 11 mil.

"Nosso #photodump de uma semana #moltobela#portofino dolce dolce", escreveu Angélica ao exibir os registros com Luciano Huck e os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, que roubou a cena ao aparecer deslumbrante com a mãe.

Ainda nos últimos dias, Grazi Massafera, que também viajou com a família Huck, compartilhou cliques encantadores de um passeio com a filha, Sofia, e Angélica e a herdeira da amiga, Eva.

Veja as fotos de Angélica em Porto Fino, na Itália, com a família:

Na quinta-feira, 20, Angélica mostrou um almoço com todos os filhos, Luciano Huck e Grazi Massafera. Antes da Itália, a apresentadora e o esposo estavam em Portugal, a ex-BBB também. A atriz marcou presença na cerimônia de renovação de votos de casamento do atorRicardo Pereira com a esposa, Francisca Pereira.

