Ricardo Pereira renova os votos de casamento com a esposa, Francisca Pereira

Após 13 anos de casamento, Ricardo Pereira e Francisca Pereira realizam nova cerimônia romântica ao ar livre

O ator Ricardo Pereira celebrou o seu amor com a esposa, Francisca Pereira, de um jeito especial! Na tarde desta segunda-feira, 17, os dois renovaram os votos de 13 anos de casamento em uma cerimônia ao ar livre em Portugal.

O casal reuniu seus amigos e familiares em uma celebração do amor deles no final da tarde. As fotos do momento especial foram reveladas pela atriz Grazi Massafera, que estava entre os convidados, nas redes sociais. “Todo amor do mundo para vocês! Família linda! Que alegria ter vocês em nossas vidas”, disse ela na legenda do álbum.

Vale lembrar que Ricardo e Francisca são pais de três crianças: Vicente, de 12 anos, Francisca, de 10 anos, e Julieta, de 6 anos. O trabalho mais recente dele na TV foi como o vilão Danilo na novela Cara e Coragem, exibida na Globo em 2022.

O ator Ricardo Pereira pediu a esposa em casamento novamente em julho de 2022, quando eles subiram no topo do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e fizeram o pedido especial. Nas redes sociais, o artista contou que aceitou o pedido da esposa e a nova cerimônia vai acontecer. “Dissemos que era para a vida... 12 anos do dia em que nos casamos, mas já temos 16 anos juntos, parece muito mas na verdade só está a começar. Hoje Francisca pediste me para casar contigo outra vez, e eu óbvio disse que sim, então siga só marcar a festa! Amo te profundamente”, disse o ator português.

Francisca também mostrou fotos do momento romântico com o marido e afirmou que a renovação dos votos iria acontecer em 2023. “Ainda em êxtase ele disse que sim! Pedi para o meu amor casar comigo de novo, ano que vem temos festa hein?!”, declarou.

Veja as fotos: