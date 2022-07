Noivas / Renovação de votos

Ricardo Pereira vai renovar os votos de casamento com a esposa

Ricardo Pereira celebra os 12 anos de casado com Francisca Pereira no topo do Cristo Redentor e diz que eles vão renovar os votos em breve

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 19h01

Ricardo Pereira e Francisca Pereira - Foto: Reprodução / Instagram