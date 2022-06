Ricardo Pereira, ator de Cara e Coragem, fala sobre seu sotaque português

O ator português Ricardo Pereira comentou como tira seu sotaque para a novela Cara e Coragem

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 18h44

Na última segunda-feira, 30, com a estreia da nova novela das 19h Cara e Coragem, o ator português Ricardo Pereira (42) voltou para as telas brasileiras.

O ator foi convidado para o talk-show Conversa com Bial neste dia 30 e comentou sobre seu sotaque português e como fez para tirar o sotaque no novo projeto. "Trabalhei em diversas línguas ao longo da minha carreira. Atuei no cinema francês, holandês, italiano e tive professores que me ajudaram. eles me faziam tirar da cabeça que eu não tinha que falar uma língua perfeita. Então eu pegava o roteiro e trabalhava com a minha professora belga e virava uma nova linguagem", contou para Pedro Bial (62).

"Aqui no Brasil, por causa do português de Portugal ser uma língua que fecha e come algumas palavras, tivemos que abrir este português. Trabalhei com diversas fonoaudiólogas, e, antes de gravar passo meia hora esquentando a voz e trabalhando expressões de palavras que me abrem", revelou o ator.

Ricardo ainda falou sobre seu personagem Danilo, que será um dos vilões de Cara e Coragem. "A primeira ideia que as pessoas vão ter é que ele não é um vilão clássico, mas um vilão que vai se revelar ao longo da trama. Ele é um cara que você quer ter por perto, é um cara super bem-sucedido na vida, que sabe falar muito bem", disse o artista.