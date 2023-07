Com as filhas, Grazi Massafera e Angélica curtem passeio na Itália: 'Alegria'

Curtindo férias na Itália, Grazi Massafera e Angélica mostram passeio com as filhas

As férias de julho das filhas de Grazi Massafera e Angélica está sendo muito especiais. Dessa vez, as famosas, que são amigas íntimas, resolveram se encontrar em Porto Fino, na Itália, e estão encantando com os registros de viagem.

Nesta quinta-feira, 20, a ex-BBB publicou novos cliques curtindo o local e chamou a atenção ao exibir um momento com a esposa de Luciano Huck e a filha caçula dele, Eva Huck. Além delas, a atriz ainda mostrou sua filha, Sofia, fruto do casamento que teve com o ator Cauã Reymond.

"Alegria de viver: Leveza na alma e amizades que duplicam nossa felicidade. Obrigada", escreveu Grazi Massafera na legenda das fotos deslumbrantes. A famosa então abriu um pouco da intimidade e mostrou o que estão fazendo por lá: caminhadas, passeios de barcos e muita admiração da paisagem.

Ainda nesta quinta-feira, 20, Angélica mostrou um almoço com todos os filhos, Luciano Huck e Grazi Massafera. Antes da Itália, a apresentadora e o esposo estavam em Portugal, a ex-BBB também. A atriz marcou presença na cerimônia de renovação de votos de casamento do atorRicardo Pereira com a esposa, Francisca Pereira.

Veja as fotos de Grazi Massafera e Angélica com as filhas:

Grazi Massafera vai fazer novela no streaming

A atriz Grazi Massafera tem novidade em sua carreira! Dois anos após deixar a Globo, ela assinou contrato com a HBO para protagonizar o remake da novelaDona Beija, que será exibido em 2024. A novidade foi revelada pela assessoria de imprensa da artista nas redes sociais.

O remake terá 40 capítulos de 40 minutos cada um e Grazi já está na fase de caracterização da personagem. Tanto que ela mostrou uma foto durante a prova de figurino.

"Me sinto muito feliz e honrada em fazer parte dessa personagem histórica que é real, que inspirou livro, novela, que faz parte do imaginário brasileiro e agora vai ter uma releitura tão especial. Eu e a HBO já estávamos nos paquerando de longe, desde que começou a se falar da possibilidade de “Dona Beja” existir, conversamos muito e agora finalmente assumimos esse namoro rs. Vai ser lindo", disse ela.

Vale lembrar que Grazi Massafera fez uma rápida participação no primeiro e no último capítulo da novela Travessia, da Globo.