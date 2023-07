Na Itália, Angélica e Grazi Massafera reúnem filhos para almoço: 'Incrível'

Amigas íntimas, Angélica e Grazi Massafera almoçam com a família em praia italiana

Curtindo as férias fora do Brasil, Angélica e Grazi Massafera se encontraram em Porto Fino, na Itália. Nesta quinta-feira, 20, a esposa de Luciano Huck compartilhou fotos curtindo a praia na Europa em grande estilo e chamou a atenção ao mostrar rum almoço especial que teve por lá.

Em um clique, a apresentadora revelou que reuniu seus três filhos, Joaquim, Benício e Eva para almoçar com amigos e com a herdeira da ex-BBB com Cauã Reymond, Sofia. Em uma mesa de um restaurante de frente para o mar, eles se curtiram o momento.

"Dia incrível com família e amigos amados", escreveu Angélica ao abrir o álbum de fotos feitas em Porto Fino. A famosa ainda encantou ao se exibir em um vestido rosa estampado e ao lado dos filhos.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros. "Que linda", elogiaram os seguidores. "Que lindos seus filhos", escreveram. "O dia do rico é diferente", brincaram outros ao verem o encontro dos artistas fora do Brasil.

Nos últimos dias, os três filhos da loira com Luciano Huck surgiram em uma foto rara. No clique, aparecem Joaquim, de 18, Benício, de 15, e Eva, de 10. Nos comentários, os fãs deixaram mensagens sobre a altura dos meninos e o quanto o trio cresceu. "Já não sei mais qual é o mais velho e qual o do meio", disse um; "Tenho uma enorme admiração por vocês", comentou outro; "Tenho uma enorme admiração por vocês", elogiou ainda um terceiro.

Veja as fotos de Angélica e Grazi Massafera em almoço:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica desabafa

Nesta terça-feira, 18, a apresentadora de 49 anos de idade, Angélica, decidiu usar suas redes sociais para desabafar sobre as dificuldades de lidar com a internet e a cobrança por uma vida perfeita feita pelos seguidores. A famosa ainda aproveitou para revelar como tem feito para se manter menos ansiosa recentemente.

“Com o avanço da tecnologia e a polarização das mídias sociais, acabamos nos deparando com uma realidade em que tudo parece perfeito, e a cobrança por uma imagem idealizada se torna constante. Eu também já passei por momentos em que me senti sobrecarregada com essa pressão toda. A expectativa de sempre estar perfeita e ter uma vida impecável me deixava ansiosa e insegura”, começou a apresentadora.

“Percebi que precisava encontrar ferramentas de bem estar para aprender a lidar com tudo isso. Através de momentos de auto cuidado e práticas como a meditação e exercícios físicos, encontrei uma maneira de equilibrar a minha relação com as redes sociais”, continuou Angélica, revelando como passou a tentar equilibrar a sua relação com a internet.

Angélica aproveitou também para frisar que passou a lidar com a pressão da internet com o auto cuidado. “Aprendi a valorizar quem sou de verdade, reconhecendo que não preciso corresponder aos padrões irreais. Quero encorajar vocês a encontrar ferramentas que promovam o bem estar mental e emocional. Lembrem-se que somos ser humanos reais com altos e baixos, não precisamos nos comparar constantemente com o que vemos nas telas”, disse.