Angélica compartilha clique em família e altura dos filhos impressiona seguidores

Angélica registrou momento em família com Huck e os três filhos na França

De férias na França, Angélica compartilhou registros de um passeio com o marido, Luciano Huck, e os filhos. Na foto, a família aparece no meio de um campo de lavandas. "Família, meu maior tesouro! "Entre flores e amores", escreveu ela na legenda da publicação.

Além da apresentadora, aparecem no clique o apresentador do Domingão, e os filhos Joaquim, de 18, Benício, de 15, e Eva, de 10. Nos comentários, os fãs comentaram a altura dos meninos e o quanto o trio cresceu. "Já não sei mais qual é o mais velho e qual o do meio", disse um; "Tenho uma enorme admiração por vocês", comentou outro; "Tenho uma enorme admiração por vocês", elogiou ainda um terceiro.

Huck tirou um tempo de férias e viajou para a Europa após a final da Dança dos Famosos, no último dia 2 de julho.Angélica vem compartilhando registros das férias em família. No último dia 12, ela abriu o álbum de viagem no Château La Coste, um museu a céu aberto de arte e arquitetura localizado 15 quilômetros ao norte de Aix-en-Provence, no sul da França.

Angélica posa deslumbrante com vestido decotado durante viagem em família

A loira decidiu abrir um álbum de fotos de um passeio em família durante sua viagem para Portugal, mas seu look acabou roubando completamente a cena e arrancou suspiros dos seguidores.

Nos cliques, Angélica posa em seus melhores ângulos com um vestido super longo, que tem um decote profundo até a região do abdômen. A musa fez questão de jogar os cabelos loiros para o lado e chamou atenção ao exibir sua beleza natural e elegância nos registros feitos em uma algumas paisagens de tirar o fôlego em uma vinícola portuguesa.

Angélica exibe detalhe luxuoso do quarto da filha caçula, Eva

A apresentadora Angélica encantou seus fãs ao mostrar um detalhe de como é o quarto da filha caçula, Eva, fruto do casamento com Luciano Huck. Ela gravou um vídeo com a herdeira e o ambiente chamou a atenção.

O quarto da menina conta com papel de parede chamativo com estampa de flores coloridas, cama com dossel e criado mudo combinando com a madeira da cama. No vídeo, mãe e filha ainda apareceram com pijamas iguais e luxuosos.