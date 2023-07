Angélica posa deslumbrante com vestido decotado durante viagem em família

Quanta beleza! Apresentadora Angélica surge com decote até o limite durante passeio com a família em Portugal

A apresentadora Angélica deu um show de beleza em sua mais recente atualização nas redes sociais nesta quarta-feira, 12. A loira decidiu abrir um álbum de fotos de um passeio em família durante sua viagem para Portugal, mas seu look acabou roubando completamente a cena e arrancou suspiros dos seguidores.

Nos cliques, Angélica posa em seus melhores ângulos com um vestido super longo, que tem um decote profundo até a região do abdômen. A musa fez questão de jogar os cabelos loiros para o lado e chamou atenção ao exibir sua beleza natural e elegância nos registros feitos em uma algumas paisagens de tirar o fôlego em uma vinícola portuguesa.

A apresentadora também incluiu uma selfie em que aparece coladinha ao lado da família, o apresentador Luciano Huck e os três filhos, Joaquim, que tem 18 anos, Benício, que está com 15, e a filha caçula, Eva, com 10 anos. Na legenda, a mãe coruja se declarou: “Em boa companhia”, escreveu Angélica.

Nos comentários, os seguidores da ex-apresentadora do ‘Estrelas’ na Globo foram só elogios: “Tão plena e tão linda”, uma fã se derreteu pela loira. “Você continua linda! Sua família é abençoada!”, exaltou outra admiradora. Uma terceira opinou sobre as semelhanças: “O mais velho e a menina a cara do pai e o do meio a cara da mãe”, escreveu.

Angélica exibes detalhes luxuosos do quarto da filha caçula, Eva

Recentemente, a apresentadora Angélica encantou seus fãs ao mostrar alguns detalhes de como é o quarto da filha caçula, Eva, fruto do casamento com Luciano Huck. No vídeo publicado pela loira, é possível notar que o quarto da menina conta com papel de parede de flores coloridas, cama com dossel e criado mudo combinando com a madeira da cama. Confira todos os detalhes!