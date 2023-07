Dois anos após deixar a Globo, Grazi Massafera assina com a HBO

Grazi Massafera comemora contrato com a HBO para releitura de novela: 'Me sinto muito feliz e honrada'

A atriz Grazi Massafera tem novidade em sua carreira! Dois anos depois de deixar a Globo, ela assinou contrato com a HBO para protagonizar o remake da novela Dona Beija, que será exibido em 2024. A novidade foi revelada pela assessoria de imprensa da artista nas redes sociais.

O remake terá 40 capítulos de 40 minutos cada um e Grazi já está na fase de caracterização da personagem. Tanto que ela mostrou uma foto durante a prova de figurino.

"Me sinto muito feliz e honrada em fazer parte dessa personagem histórica que é real, que inspirou livro, novela, que faz parte do imaginário brasileiro e agora vai ter uma releitura tão especial. Eu e a HBO já estávamos nos paquerando de longe, desde que começou a se falar da possibilidade de “Dona Beja” existir, conversamos muito e agora finalmente assumimos esse namoro rs. Vai ser lindo", disse ela.

Vale lembrar que Grazi Massafera fez uma rápida participação no primeiro e no último capítulo da novela Travessia, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Trigo Casa de Comunicação (@trigocomunica)

Novo visual de Grazi Massafera

A atriz Grazi Massaferaestá com novo visual! A estrela escureceu a cor de seus fios em uma ida ao salão de beleza do hairstylist Anderson Couto e já exibiu o resultado poderoso. A estreal se despediu do cabelo bem mais claro e apareceu com os fios em tom de castanho e com duas mechas loiras contornando o rosto.

O novo visual foi revelado pelo cabeleireiro em um vídeo no Instagram. Na legenda, ele disse: “Dourado, muito contraste e poucas mechas no lugar certo. Isso é Beach Contrast. Novo cabelo da Grazi Massafera”.

Nos comentários, ela falou sobre a transformação. “Amando”, comentou. E os fãs também elogiavam a atriz. “Ficou lindo”, declarou um seguidor. “Sensacional”, comentou outro. “Ficou perfeito”, declarou mais um.