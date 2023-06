Grazi Massafera renova o visual ao escurecer os fios: 'Amando'

Grazi Massafera surpreende ao aparecer com o cabelo mais escuro e com mechas bem marcadas em salão de beleza

A atriz Grazi Massafera está com novo visual! A estrela escureceu a cor de seus fios em uma ida ao salão de beleza do hairstylist Anderson Couto e já exibiu o resultado poderoso. A estreal se despediu do cabelo bem mais claro e apareceu com os fios em tom de castanho e com duas mechas loiras contornando o rosto.

O novo visual foi revelado pelo cabeleireiro em um vídeo no Instagram. Na legenda, ele disse: “Dourado, muito contraste e poucas mechas no lugar certo. Isso é Beach Contrast. Novo cabelo da Grazi Massafera”.

Nos comentários, ela falou sobre a transformação. “Amando”, comentou. E os fãs também elogiavam a atriz. “Ficou lindo”, declarou um seguidor. “Sensacional”, comentou outro. “Ficou perfeito”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANDERSON COUTO (@andersonacouto)

De biquíni fio-dental, Grazi Massafera empina o bumbum em foto

A atriz Grazi Massafera relembrou fotos de sua viagem para Fernando de Noronha no início do ano. Recentemente, a artista recordou fotos de um dia na praia e sua beleza deslumbrante roubou a cena na foto apenas de biquíni.

Na imagem, a estrela apareceu apenas de biquíni fio-dental laranja e empinou o bumbum na hora do clique para destacar suas curvas impecáveis. Em outra imagem, ela apareceu caminhando sobre as pedras na linda paisagem da região.

Grazi Massafera relembra o BBB 5

Em clima de #tbt, Grazi Massafera (40) usou as redes sociais para relembrar um momento muito especial. Após o fim da edição do BBB 23, a atriz ficou nostalgica e resolveu resgatar os momentos de sua passagem na quinta edição do reality show em 2005, em que ela foi vice-campeã.

Atráves dos Stories em sua conta no Instagram, a atriz dividiu com os mais de 26 milhões de seguidores, um vídeo com alguns clipes de sua participação na casa mais viagiada do Brasil.