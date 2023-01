De biquíni fio-dental, Grazi Massafera empina o bumbum em nova foto

Grazi Massafera exibe seu corpão sarado ao aparecer apenas de biquíni em Fernando de Noronha

A atriz Grazi Massafera relembrou fotos de sua viagem para Fernando de Noronha no início do ano. Nesta semana, a artista recordou fotos de um dia na praia e sua beleza deslumbrante roubou a cena na foto apenas de biquíni.

Na imagem, a estrela apareceu apenas de biquíni fio-dental laranja e empinou o bumbum na hora do clique para destacar suas curvas impecáveis. Em outra imagem, ela apareceu caminhando sobre as pedras na linda paisagem da região.

Recentemente, Grazi Massafera virou assunto quando os fãs perceberam que ela está trocando mensagens com o modelo Marlon Teixeira. Ela foi vista deixando emojis em fotos do rapaz no Instagram e isso gerou um burburinho na internet. Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre qual é a relação deles. Vale lembrar que Marlon já viveu um affair com as atrizes Bruna Marquezine e Débora Nascimento.

Viagem de Grazi Massafera com a filha

Há poucos dias, a atriz Grazi Massafera e a filha, Sofia – fruto do relacionamento com Cauã Reymond -, foram fotografadas enquanto desembarcavam em um aeroporto do Rio de Janeiro.

Com máscaras de proteção nos rostos, as duas exibiram os seus looks despojados. Grazi surgiu com um modelito básico, formado por calça jeans e regata branca. Enquanto isso, Sofia arrasou ao escolher um vestido verde com tênis branco.

As duas passaram as festas de final de ano em Santa Catarina junto com outros integrantes da família.