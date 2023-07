Na Itália, Grazi Massafera passeia com vestido de R$ 11 mil: 'Felinos'

Felina luxuosa! Grazi Massafera passeia em grande estilo ao apostar em vestido caríssimo de grife com estampa de onça

A atriz Grazi Massafera impressionou ao mostrar novas fotos de sua viagem pela Itália. Nesta sexta-feira, 21, a famosa surgiu deslumbrante em um look de onça e chamou a atenção ao combinar a roupa com o local escolhido para os cliques.

Esbanjando sua beleza natural, a ex-BBB apareceu arrasadora e cheia de luxo ao eleger o vestido de grife que custa R$ 11.340. Fazendo carão, a loira deu um show de estilo com atitude e roubou a cena no local, mesmo combinando a estampa com o cenário.

"Felinos", escreveu Grazi Massafera na legenda. Nos comentários, a artista, que está viajando com a filha, Sofia, do casamento que viveu com Cauã Reymond, recebeu vários elogios. "Gata", admiraram. "Toda maravilhosa de onça", falaram.

Ainda nesta quinta-feira, 20, a famosa encantou ao mostrar cliques de um passeio que efetuou com Angélica e com a filha da amiga, Eva Huck. É bom lembrar que as amigas estão viajando juntas por Porto Fino, na Itália.

Veja o look de grife de Grazi Massafera:

Suposto affair de Grazi Massafera exibe foto dos dois juntos pela primeira vez

Após boatos de um possível namoro, o modelo Marlon Teixeira surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua primeira foto ao lado da atriz Grazi Massafera. Os dois estavam aproveitando suas férias na Península de Maraú, na Bahia, mas ainda não haviam aparecido juntos na viagem.

Ao abrir o seu álbum de fotos, o modelo compartilhou registros de visitas a diversos pontos turísticos do local e posou ao lado de amigos. Contudo, o novo casal se sobressaiu na publicação e tomou toda a atenção para si.

De pernas entrelaçadas e mão na cintura do affair, Grazi sorri para a foto ao lado dos amigos. Na ocasião, Marlon aproveita para lembrar a importância de boas companhias enquanto conta um pouco sobre a viagem.

"Quanta história tem um bar pra contar? Quem não tem uma boa história em um bar pra contar? Quem diria que um barzinho no meio do nada fosse fazer tanta história...", escreveu ele na legenda. "A vida é muito melhor com os amigos", completou.