Ana Furtado e Boninho curtem o primeiro Fashion Week juntos: ''Dias incríveis''

Em Paris, Ana Furtado e Boninho curtem o primeiro Fashion Week juntos

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 15h27

Na última semana, Ana Furtado (48) e Boninho (60) experimentaram um evento inédito.

O casal foi convidado para a Paris Fashion Week e, pela primeira vez, conseguiram ir juntos prestigiar o maior ato da moda.

No perfil do Instagram, a apresentadora do É de Casa compartilhou lindos registros ao lado do marido e comentou sobre a viagem inesquecível, além de relembrar o tempo em que foi modelo.

"Em 1995, trabalhei como modelo em Paris e desfilei no @parisfashionweek. Uma experiência indescritível, uma das mais especiais da minha vida. Amo o mundo da moda! Mesmo casados há mais de 20 anos, @jbboninho e eu nunca conseguimos organizar as agendas para vivermos esse evento juntos", disse ela.

Na sequência, a loira elogiou os dias vividos na Europa. "Na última semana, a convite da @louisvuitton, finalmente… veio aí. E foram dias inesquecíveis… Um sonho que se realizou. Obrigada, @louisvuitton. E obrigada, meu amor, por ser o melhor parceiro que eu poderia ter na vida!", escreveu.

CONFIRA A PRESENÇA DE ANA FURTADO E BONINHO NA PARIS FASHION WEEK