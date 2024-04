MC Binn desabafa após comentários sobre sua aparência: 'Não precisa me atacar'

Ex-participante do BBB 24, MC Binn se mostrou chateado e tomou uma decisão após rebater comentários maldosos a respeito de seu corpo

O cantor MC Binn usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 24, para fazer um sincero desabafo com o público a respeito de alguns ataques direcionados a ele. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o ex-participante do BBB 24 lamentou que esteja recebendo comentários maldosos sobre seu corpo.

"Não precisam vir fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc. Pra defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade", declarou o ex-BBB em uma postagem.

Em seguida, MC Binn compartilhou o desabafo em seu Instagram e, logo depois, decidiu desativar seu perfil no X. Mais cedo, em entrevista ao site Gshow, o artista revelou que tem feito acompanhamento com nutricionista e já perdeu 3kg após o reality show da TV Globo.

"Já retomei minha dieta com a nutri, refiz exames de sangue e já perdi 3kg. Não é muito, mas já é um norte. Já estou mais leve", declarou o funkeiro, na ocasião.

MC Binn faz desabafo - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC BIN LADEN (@mcbinn)

MC Binn fala sobre crises de ansiedade dentro do BBB 24

O funkeiro MC Bin Laden - agora apenas MC Binn - usou as redes sociais para conversar um pouco com os fãs a respeito de um assunto envolvendo sua vida pessoal. Ele, que já falou abertamente sobre o quadro de depressão que enfrentou ao longo de sua vida, revelou ao público que irá procurar tratamento para crises de ansiedade.

Recém-eliminado do BBB 24, da Globo, o cantor contou que está com dificuldades para dormir. "Um assunto muito importante: lá dentro [do reality show] descobri que eu tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, não também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais. Porém, eu vou tratar isso, porque tem atrapalhado o meu sono", iniciou.

Na sequência, ainda falando sobre saúde mental, MC Binn reforçou a importância de procurar ajuda profissional em casos de depressão e ansiedade. "Eu sou uma pessoa que eu venci a depressão e eu sei que não é uma coisa fácil mas, se eu venci, eu acredito também que você passar por isso, pode vencer também. Então, jamais na sua vida deixe de lutar, tá?", declarou.