MC Binn fala sobre crises de ansiedade dentro do BBB 24: 'Vou procurar ajuda'

Ex-participante do BBB 24, MC Binn falou sobre saúde mental e reforçou a importância de procurar ajuda em casos de depressão e ansiedade

O funkeiro MC Bin Laden - agora apenas MC Binn - usou as redes sociais para conversar um pouco com os fãs a respeito de um assunto envolvendo sua vida pessoal. Ele, que já falou abertamente sobre o quadro de depressão que enfrentou ao longo de sua vida, revelou ao público que irá procurar tratamento para crises de ansiedade.

Recém-eliminado do BBB 24, da Globo, o cantor contou que está com dificuldades para dormir. "Um assunto muito importante: lá dentro [do reality show] descobri que eu tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, não também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais. Porém, eu vou tratar isso, porque tem atrapalhado o meu sono", iniciou.

Na sequência, ainda falando sobre saúde mental, MC Binn reforçou a importância de procurar ajuda profissional em casos de depressão e ansiedade. "Eu sou uma pessoa que eu venci a depressão e eu sei que não é uma coisa fácil mas, se eu venci, eu acredito também que você passar por isso, pode vencer também. Então, jamais na sua vida deixe de lutar, tá?", declarou.

E continuou: "E como eu estou um pouco ansioso, vou procurar ajuda de profissionais e fazer algumas coisas também que possam me distrair um pouco". Ao longo de seu desabafo na madrugada desta terça-feira, 16, o ex-participante do Big Brother Brasil 24 deixou uma orientação para as pessoas que necessitam buscar ajuda.

"Eu vou indicar para vocês aqui, se tiver um momento assim, meio aflito, meio angustiado, ansioso, tem esse número aqui [188] que você pode ligar para você conversar, para você desabafar, se não me engano é chamado de CVV [Centro de Valorização da Vida]. São pessoas que sempre vão estar ali para atender o telefone, para conversar contigo que está ansioso, querendo fazer alguma coisa, tomar uma atitude, para você que passe por esses momentos. Vai te ajudar muito ali, para conversar, desabafar, trocar uma ideia", explicou ele.

"E outra coisa que é muito importante: se você não está bem, passando por um momento difícil, lembra que tudo é só uma fase. Tem muita coisa boa para você viver. Imagina se eu tivesse desistido lá atrás. Eu não estaria vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Então, só queria deixar essa mensagem para você. Que Deus abençoe. Não sei para quem vai ser essa mensagem, mas vai ser para alguém que Deus vai tocar no coração e vai dar um conforto nesta noite. Tem muita coisa boa por vir, então não é hora de desistir. Vamos embora!", concluiu MC Binn.

MC Bin Laden chora ao lembrar período com depressão

MC Bin Laden participou do Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, nesta segunda-feira, 15. Fora do BBB 24, o funkeiro falou sobre sua participação no reality e também lembrou momentos difíceis que viveu na vida. No palco, Binn se emocionou ao lembrar da ajuda da mãe enquanto enfrentava uma depressão. O cantor, que já falou sobre a adoção dentro do reality, foi adotado aos 18 anos por uma pastora.

O cantor abriu o coração ao contar sobre o momento difícil: "Quando eu consegui vencer a depressão, minha mãe também foi um fator principal, porque eu acho que se eu não fosse minha mãe, eu acho que eu nem estaria mais aqui, acho que nem estaria mais vivo". Confira!