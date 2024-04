MC Bin Laden chora ao lembrar período com depressão e lembra da ajuda da mãe

No Encontro desta segunda-feira, 15, MC Bin Laden contou sobre o período difícil da vida e lembrou que foi adotado aos 18 anos por uma pastora

MC Bin Laden participou do Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, nesta segunda-feira, 15. Fora do BBB 24, o funkeiro falou sobre sua participação no reality e também lembrou momentos difíceis que viveu na vida. No palco, Binn se emocionou ao lembrar da ajuda da mãe enquanto enfrentava uma depressão. O cantor, que já falou sobre a adoção dentro do reality, foi adotado aos 18 anos por uma pastora.

O cantor abriu o coração ao contar sobre o momento difícil: "Quando eu consegui vencer a depressão, minha mãe também foi um fator principal, porque eu acho que se eu não fosse minha mãe, eu acho que eu nem estaria mais aqui, acho que nem estaria mais vivo”.

“A primeira coisa que minha mãe falou pra mim foi 'independente do que a gente passar, do que a gente estiver vivendo, eu vou estar junto com você, eu nunca vou largar a sua mão'. Então, quando eu fui adotado, era um momento que eu vivia sozinho", relembrou.

"Muitas das vezes elas falavam: 'filho, a gente vai sair dessa é independente do que a gente tiver que passar. A gente vai dar volta por cima'. Ela sempre falou para eu me apegar no trabalho", finalizou.

Perguntado sobre o affair com a ex-sister, Giovanna Lima, Bin também se esquivou de falar sobre relacionamento. No BBB 24, o cantor viveu um romance com a sister e os dois até voltaram a ficar fora da casa. Mas o status da relação não foi revelado pelo cantor. "Meu coração? Tem bastante Jesus aqui dentro do meu coração", desconversou.

MC Bin Laden diz que Vinicius ficou ‘bolado’ com Matteus

MC Binn surpreendeu ao entregar que o atleta Vinicius Rodrigues ficou ‘bolado’ com uma atitude de Matteus na casa do BBB 24, da Globo. Eliminados do reality show, os dois se encontraram no último final de semana e o funkeiro brincou sobre o gaúcho ter ficado com Isabelle, já que o atleta ficou encantado pela dançarina durante o confinamento.

“Ficou bolado com o Alegrete. Alegrete, na hora que você sair, o Vini vai ficar bolado. A mina que ele se apaixonou”, disse o funkeiro, e completou: “Já deu boot [tênis] para o cara”. Por sua vez, Vinicius desmentiu qualquer rivalidade. “Ele é bonzinho, ele merece. Só tinha que ter usado meu tênis”, declarou.