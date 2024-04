BBB 24: Binn diz que Vinicius ficou ‘bolado’ com Matteus. Saiba o motivo

MC Binn entrega o que Vinicius achou de atitude recente de Matteus na casa do BBB 24. Entenda o que aconteceu

O MC Binn surpreendeu ao entregar que o atleta Vinicius Rodrigues ficou ‘bolado’ com uma atitude de Matteus na casa do BBB 24, da Globo. Eliminados do reality show, os dois se encontraram no último final de semana e o funkeiro brincou sobre o gaúcho ter ficado com Isabelle, já que o atleta ficou encantado pela dançarina durante o confinamento.

“Ficou bolado com o Alegrete. Alegrete, na hora que você sair, o Vini vai ficar bolado. A mina que ele se apaixonou”, disse o funkeiro, e completou: “Já deu boot [tênis] para o cara”.

Por sua vez, Vinicius desmentiu qualquer rivalidade. “Ele é bonzinho, ele merece. Só tinha que ter usado meu tênis”, declarou.

Eliminado do BBB 24, Lucas recebe apoio de MC Bin Laden

Eliminado do BBB 24, Lucas Henrique logo foi recebido no 'Bate-Papo BBB' para falar um pouco sobre sua longa trajetória no jogo. Ao longo da conversa com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, ele foi surpreendido com uma mensagem especial de MC Bin Laden, que deixou claro que o capoeirista poderia contar com ele daqui para frente.

"Fala, Budão. Meu parceiro. Vem pro mundão, meu filho! Bora viver que tem muita coisa aqui te esperando", iniciou o cantor. Em seguida, Bin contou para o amigo as últimas notícias do mundo do futebol: "É o seguinte, falar uma parada pra você: seu Vasco não estava muito bem no Campeonato [Carioca], o campeão foi o Flamengo".

Além de revelar para Lucas Henrique que realizou a mudança de seu nome artístico, MC Bin Laden, que agora se apresentará como MC Binn, também deixou uma mensagem de apoio ao ex-colega de confinamento.

"Você pode contar comigo, aqui tem um ombro amigo, o que você precisar, nós estamos juntos. É no momento bom, no momento ruim, porque eu aprendi assim, eu sou assim. Independente de tudo, estou te esperando para trocarmos uma ideia", finalizou o funkeiro.