BBB24: MC Bin Laden relembra adoção aos 18 anos e emociona brothes

Em conversa na cozinha com Raquelle, MC Bin Laden emocionou a sister nesta quinta-feira, 18, ao contar sobre sua adoção

MC Bin Laden surpreendeu os brothers no BBB 24 ao contar que foi adotado por uma pastora aos 18 anos. Nesta quinta-feira, 18, o cantor falou um pouco sobre a trajetória dele durante uma conversa com Raquelle e Michel na cozinha.

O assunto começou quando o professor de geografia perguntou se a mãe de Bin Laden, Mariza Ventura, já tinha sofrido por ter um filho funkeiro. "Minha mãe é pastora. Ela me adotou, a igreja esvaziou. Na época, a galera ficou revoltada. Fui adotado com 18 para 19 anos", disse o cantor, surpreendendo os colegas de confinamento.

O artista continuou dizendo que cresceu se sentindo rejeitado e que Mariza foi quem o ajudou a superar isso. "Minha mãe que me adotou, que me curou essa parada. Quando você cresce rejeitado pela sua família e vem uma mulher preta, pastora, a família com todo mundo evangélico e eu funkeiro, cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de ódio. Deixei quieto esse bagulho de rejeição", explicou o funkeiro, que emocionou Raquelle com sua história de vida.

Religiosa, mãe de MC Bin Laden orou para filho entrar no BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, a mãe do funkeiro, dona Mariza Ventura, revelou que passou horas orando para que o filho entrasse no programa:"Sempre foi um sonho muito grande dele, então ele comentou [sobre o BBB 24] apenas comigo. Mas sempre foi um sonho, que graças a Deus foi realizado. Orei muito para que esse sonho se cumprir na vida dele", declara ela, que apesar de religiosa, sempre apoiou o filho na carreira artística.

Em meio às especulações sobre qual seria a estratégia do artista no jogo, a pastora garante que está com altas expectativas e espera que o Jefferson Cristian, nome de batismo de MC Bin Laden, mostre a mesma personalidade que ela conhece na sua intimidade, para o público: "Que ele seja ele mesmo, um menino lindo e verdadeiro. Amigo como ele sempre foi. Menino de caráter, amigo de todos, compreensivo e família".