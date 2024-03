BBB 24: MC Bin Laden sofre crise de ansiedade e abandona festa: “Não passa”

Depois de desabafar sobre depressão, MC Bin Laden sofre com crise de ansiedade e vomita durante festa do líder no BBB 24

Durante a festa do líder do Big Brother Brasil 24 na madrugada desta quinta-feira, 14, MC Bin Laden abriu o coração sobre seus problemas emocionais e revelou que a coisa mais desafiadora que já fez foi enfrentar a depressão. No entanto, a noite acabou tomando um rumo inesperado quando o funkeiro precisou abandonar a celebração após sofrer uma crise de ansiedade.

No início da festa de Beatriz, cujo tema era 'show de talentos', ela entrevistava os colegas de confinamento para descobrir suas aptidões secretas. Durante esse momento, ela perguntou ao funkeiro sobre suas lutas. Sincero, Bin desabafou sobre suas batalhas emocionais: "Vencer uma depressão é muito difícil”, o brother iniciou seu desabafo.

“Acho que vencer a depressão é a parada mais difícil que você pode pegar na vida, porque não sabe como vencer até aceitar que você tem. Acho que de 30 anos que vivi, fome e tudo que passei, acho que a depressão é a mais difícil de vencer. Foi a coisa mais difícil da minha vida", disse o funkeiro, que pouco tempo depois começou a passar mal.

Na sequência, Bin decidiu abandonar a festa e foi para o quarto com Fernanda. Lá ele lamentou a pressão de estar no programa: "Que pressão. Tem que estar bem, interagindo. Tem que fazer isso como se nada tivesse acontecendo aqui dentro. Muito estranho, porque aqui você tem que interagir, brincar e sorrir com os outros", desabafou.

Ainda no quarto, ele revelou que estava tenso com sua apresentação no show de talentos e a confeiteira tentou consolar: “Você já é artista. Você não precisa provar nada para ninguém", disse Fernanda. Bin desabafou novamente sobre os colegas de confinamento: "Ninguém se fala, todo mundo se odeia. Não consigo ser assim", disse.

Bin teve uma crise de ansiedade durante a festa e chegou até a vomitar, ele não está bem. Vamos torcer pra que tudo fique bem e ele melhore. Agradecemos a Fernanda pelas palavras de conforto e cuidado com ele. pic.twitter.com/tjiUskYLTa — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 14, 2024

Por fim, eles foram para sala, quando o funkeiro começou a sofrer com a crise de ansiedade e revelou que estava sentindo enjoo: "Tô com uma ânsia, velho. Não passa", disse Bin. Fernanda aconselhou que ele fosse até o banheiro para tentar vomitar. Assim que o cantor retornou do cômodo, ele disse que estava se sentindo melhor.

MC Bin Laden fala sobre ser o único Camarote:

Só sobrou um! Depois de Yasmin Brunet ser eliminada nesta terça-feira, 12, a modelo também foi a penúltima Camarote da temporada a deixar o programa. Com isso, MC Bin Laden é o único representante desse grupo que permanece na a casa mais vigiada do Brasil. Aliás, o próprio se deu conta disso logo após a eliminação da modelo e falou sobre.