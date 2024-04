Irmão de Luciano Huck desabafa ao recordar saída do Brasil: 'Ameaça'

Irmão de Luciano Huck, o cineasta Fernando Grostein resgatou alguns registros do momento em que precisou sair do país, há cinco anos

Irmão do apresentador Luciano Huck, o cineasta Fernando Grostein Andrade usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 25, para compartilhar um desabafo com os seguidores. Através de um longo texto, o cunhado de Angélica recordou o momento em que precisou sair do Brasil, há cinco anos, para morar em outro país.

Em seu perfil oficial no Instagram, Fernando publicou diversas imagens do dia em que se despediu da família no aeroporto e explicou que uma de suas maiores preocupações era o transporte seguro de seus cachorros para os Estados Unidos.

"Cinco anos atrás estava mudando do Brasil para Los Angeles fugindo de ameaça de morte (desprezada por muitos), com medo da política brasileira e em busca dos meus sonhos. Meu maior pesadelo era despachar meus cachorros. Todo mundo falava confia. Eu não confiava em ninguém das companhias aéreas e do aeroporto", iniciou o irmão de Luciano Huck.

Em seguida, Fernando revelou que passou por um momento de desespero ao perceber que o avião estava decolando com os cachorros sem um acompanhamento adequado. "O avião começou a taxiar e eu berrei com todas as minhas forças, enquanto @incoelum rezava de joelhos e o avião voltou (sério) para não partir com nossos cachorros desacompanhados", declarou ele.

Ao final de seu relato, o irmão de Luciano Huck mencionou o triste episódio recente em que um cachorro acabou morrendo ao ser transportado por uma companhia aérea para o destino errado. "As empresas aéreas, aeroportos e autoridades não respeitam nós passageiros como deveriam apesar dos esforços dos seus gestores, o que dizer dos animais? Graças a Deus que os três chegaram vivos. Meus pêsames ao Joca golden que partiu. Que sirva de lição!", finalizou Fernando Grostein Andrade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Grostein Andrade (@grosteinandrade)

Quem é o irmão de Luciano Huck?

Apesar de ser uma das personalidades mais populares do Brasil, Luciano Huck tem uma vida super discreta quanto a sua intimidade. Além de seu trabalho, pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Por exemplo, o apresentador é irmão do cineasta Fernando Grostein Andrade.

Para quem não sabe, Fernando é responsável por dirigir diversos documentários de sucesso como Coração Vagabundo, com Caetano Veloso e Quebrando o Tabu, filme que deu origem a uma das páginas mais acessadas nas redes sociais.

Abertamente gay, o cineasta já falou diversas vezes sobre as dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida por fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Em 2019, ele contou que o fato de ter compartilhado sua vivência nas redes sociais ajudou muitas pessoas.