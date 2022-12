Você sabia? Irmão de Luciano Huck é cineasta famoso; conheça

Luciano Huck é irmão do cineasta Fernando Grostein, responsável por documentários de sucesso no Brasil

Apesar de ser uma das personalidades mais populares do Brasil, Luciano Huck (51) tem uma vida super discreta quanto a sua intimidade. Além de seu trabalho, pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Por exemplo, o apresentador é irmão do cineasta Fernando Grostein Andrade (41).

Para quem não sabe, Fernando é responsável por dirigir diversos documentários de sucesso como Coração Vagabundo, com Caetano Veloso e Quebrando o Tabu, filme que deu origem a uma das páginas mais acessadas nas redes sociais.

Sócio-diretor da Spray Filmes, Fernando também está por trás de diversas campanhas de publicidade para marcas famosas, como Coca-Cola, Pfizer e Nestlé. Recentemente ele lançou o documentário Quebrando Mitos, no qual aborda a suposta masculinidade tóxica do Presidente Jair Bolsonaro (PL).

Abertamente gay, o cineasta já falou diversas vezes sobre as dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida por fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Em 2019, ele contou que o fato de ter compartilhado sua vivência nas redes sociais ajudou muitas pessoas.

"Foi o de maior repercussão. Por ter aberto minha intimidade — falei de temas difíceis como a homofobia interna e suicídio - e muitas famílias me escreveram. Jovens e pais. Todos agradecendo. Recebi mais de uma mensagem de pessoas que estavam pensando em se matar, mas o vídeo os ajudou", disse ele em entrevista ao site Universa.

RELAÇÃO COM LUCIANO HUCK

Fernando também já contou que por anos teve uma relação de distanciamento com seu irmão mais velho, Luciano Huck. No entanto, após ele revelar sua sexualidade durante um jantar em família, os dois passaram a ficar mais próximos.

"Lembro que o Lu, meu irmão, pessoa que amo de paixão, incrível, me falou: 'Você demorou 20 anos pra resolver isso na sua cabeça, a gente precisa de um tempo aqui também para resolver dentro de nós'. A partir disso a gente se aproximou. Na verdade é impossível você ter uma relação próxima a sua família sem falar quem você é. A partir daí, ele foi a pessoa mais maravilhosa do mundo", relatou Fernando em entrevista no Conversa com Bial.

Luciano também compartilhou em sua biografia como reagiu a informação do irmão: "num primeiro momento, tive um certo choque - por razões que têm a ver com a forma obtusa, estúpida e quase desumana como o mundo dita as regras de comportamento, mas também porque você quer que a vida da pessoa que ama seja uma estrada asfaltada, sem buracos e pouco sinuosa".