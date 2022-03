Longe do BBB, Boninho curte Paris em grande estilo com Ana Furtado

Apresentadora Ana Furtado compartilhou foto ao lado de Boninho na Cidade Luz e encantou

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 11h09

A apresentadora Ana Furtado (48) e o diretor Boninho (60) estão em Paris!

Longe do BBB 22 fisicamente por uns dias, o global apareceu curtindo em grande estilo a Cidade Luz com a esposa nesta segunda-feira, 07.

Em sua rede social, Ana Furtado compartilhou uma foto com o amado no lugar e encantou ao mostrar o look dos dois.

"It's #LVFW22 day", falou sobre irem a um desfile de uma grife famosa, usando peças caríssimas da marca.

Nos comentários, os internautas logo deixaram elogios para o casal. "Chiquérrimos", admiraram. "Lindos", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado impressionou ao compartilhar fotos de um passeio luxuoso de barco que fez com a família.

Veja a foto de Ana Furtado e Boninho em Paris: