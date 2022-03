Ana Furtado e Boninho esbanjam estilo em passeio em Paris

Na cidade francesa, Ana Furtado e Boninho aproveitaram para fazer caminhada com muito estilo

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 08h53

Os globais Ana Furtado e Boninho estão fazendo uma viagem em grande estilo!

Em Paris, o casal está dando um show de estilo e, nesta quarta-feira, 08, não foi diferente em novas fotos na cidade.

Em sua rede social, Ana Furtado publicou cliques feitos durante uma caminhada com o amado. "Pra dar um bom dia mais de pertinho, hoje fizemos uma caminhada deliciosa até ela. Icônica. Imensa. Apaixonante! Nos reapaixonamos. Je t’aime", declarou-se ela.

Ainda nos últimos dias, o casal apareceu usando looks grifados prontos para desfrutarem de um desfile na Cidade Luz.

Durante o Carnaval, os pombinhos descansaram com a família com muito luxo em um barco no Rio de Janeiro.

