William Bonner recebe apoio em meio a ataques no RS: ‘Profissão é difícil’

Âncora do Jornal Nacional, William Bonner desabafa sobre desafios da profissão e se emociona com apoio de desabrigados no Rio Grande do Sul

William Bonner está comandando o Jornal Nacional diretamente do Rio Grande do Sul para cobrir os impactos das enchentes na região. Neste sábado, 11, o jornalista, que costuma ser mais discreto, surpreendeu ao usar as redes sociais para desabafar sobre os desafios da profissão, mas também agradeceu pelo carinho recebido da população gaúcha.

Através de seu perfil no Instagram, William compartilhou um vídeo dos bastidores, em que aparece recebendo carinho de um idoso, que ficou desabrigado após a tragédia: “Vim ver a celebridade. Para mim é uma honra. Fico sem palavras. Eu queria conhecer o senhor em outra ocasião, mas a gente não espera o que acontece na vida da gente", diz o senhor.

Emocionado, o jornalista pede um abraço para o homem e encerra a gravação. Na legenda, William, que sofreu ataques durante a cobertura no estado, desabafou sobre os desafios, mas fez questão de evidenciar o lado bom da profissão: “Nossa profissão é difícil. A cada dia, mais e mais. No Brasil e lá fora. Mas tem isso”, escreveu Bonner.

Nos comentários, William recebeu apoio dos seguidores: “Semana muito importante pro Jornal Nacional e pro povo do Rio Grande do Sul. Parabéns”, disse uma admiradora. “Bonner você é sensacional. Obrigado por mostrar a situação de guerra que se instalou aqui, com responsabilidade, respeito e humanidade”, disse outra fã do jornalista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

Vale lembrar que Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente desde a última segunda-feira, 6. O apresentador viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região. Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta.

Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite. A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas: "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre", comentou outro.

William Bonner revela momento marcante em sua carreira:

No ar desde 1996 no 'Jornal Nacional', William Bonner revelou qual foi o momento mais marcante de sua carreira profissional até os dias de hoje. Atualmente âncora e editor-chefe do programa jornalístico da TV Globo, o comunicador surpreendeu ao classificar a situação como um 'ao vivo inesquecível', envolvendo a morte de outro apresentador.

Durante sua participação no 'Festival Acontece', evento da emissora, Bonner explicou que jamais se esqueceria da edição em que precisou noticiar a morte de Gugu Liberato, em novembro de 2019. Na época do triste ocorrido, o Jornal Nacional completava 50 anos e recebia semanalmente dois jornalistas filiados para assumir a bancada da noite; confira o relato.