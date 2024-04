William Bonner revela momento marcante em sua carreira: 'Muito emocionado'

Âncora do 'Jornal Nacional', William Bonner surpreendeu ao contar que um momento triste se tornou 'inesquecível' em sua carreira

No ar desde 1996 no 'Jornal Nacional', William Bonner revelou qual foi o momento mais marcante de sua carreira profissional até os dias de hoje. Atualmente âncora e editor-chefe do programa jornalístico da TV Globo, o comunicador surpreendeu ao classificar a situação como um 'ao vivo inesquecível'.

Durante sua participação no 'Festival Acontece', evento da emissora, Bonner explicou que jamais se esqueceria da edição em que precisou noticiar a morte do apresentador Gugu Liberato, em novembro de 2019.

Na época do triste ocorrido, o Jornal Nacional completava 50 anos e recebia semanalmente dois jornalistas afiliados para assumir a bancada da noite. Em entrevista a jornalista Mariana Gross, Bonner contou que os convidados da vez eram Aline Aguiar e Giovanni Spinucci.

"Eles estavam, talvez, no momento mais curioso de suas carreiras, iam apresentar o Jornal Nacional representando os seus estados naquela bancada. Eles entraram e, ao sentarem ali, a primeira coisa que fizeram foi prestar homenagem ao Gugu Liberato. Depois disso, a gente estava muito emocionado, a gente fez a conversa [programada]: 'Como recebeu a notícia que apresentaria o jornal?", relembrou William Bonner.

Após a declaração, o âncora do JN explicou que apesar de já ter realizado transmissões de grandes eventos em 28 anos, a notícia repentina da morte do colega de profissão o pegou desprevenido. "[Já fiz] Guerra do Golfo, transmissão de eventos, debates [eleitorais] que são sempre muito difíceis, como o 'Padre Kelmon' [risos], mas dá para a gente respirar. Numa dessa [como a morte do Gugu] não tem respiro. Era uma coisa que eu não estava esperando. Acho que foi a transmissão mais difícil", declarou ele.

Na época, William Bonner entrou ao vivo na bancada do Jornal Nacional e anunciou a morte de Gugu Liberato. O apresentador, que estava há dois dias hospitalizado em uma UTI em Orlando, nos Estados Unidos, faleceu após sofrer um acidente doméstico, caindo de uma altura de quatro metros.

