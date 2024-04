Carol Barcellos se despede do 'Bom dia Brasil’ e explica decisão ao vivo

Jornalista que se envolveu em polêmica após assumir namoro com outro repórter da Globo, Carol Barcellos anuncia a sua saída do ‘Bom dia Brasil’

Na manhã desta quinta-feira, 11, Carol Barcellos surpreendeu ao anunciar sua saída do quadro de esportes do 'Bom Dia Brasil', da Globo. A jornalista, que foi envolvida em polêmica ao assumir um namoro com o ex-marido de sua melhor amiga no início do ano, explicou ao vivo que vai deixar o jornal matinal para integrar um novo projeto dentro da emissora.

Ao lado de sua colega de bancada, Ana Paula Araújo, Carol compartilhou a novidade de forma breve, indicando que já tem uma substituta definida, Débora Gares, do SportTv: “Olha, a partir de segunda-feira, a Débora Gares vai estar com vocês no ‘Bom Dia Brasil’”, iniciou. Na sequência, a jornalista revelou o motivo: “Vou me dedicar a reportagens”, contou.

Responsável pela cobertura das Olimpíadas de Paris, Carol se mostrou entusiasmada com a nova jornada: “Nesses próximos meses, o foco total é nas Olimpíadas”, ela celebrou. Na sequência, a jornalista se despediu dos colegas: “Vou sentir saudade, muito obrigada a toda equipe do Bom Dia Brasil. Vou dar um jeito de ficar por perto”, disse,

“Vou preparar reportagens também para vocês, espero que trazendo boas histórias”, finalizou a jornalista. Ana Paula também se despediu da apresentadora: "Vamos sentir saudade também, Carol. Muito obrigada pela sua parceria nesses últimos anos. Estaremos todos aqui sempre acompanhando você de perto sempre você”, declarou.

Vale lembrar que em fevereiro Carol Barcellos causou ao revelar seu namoro com outro repórter da Globo, Marcelo Courrege. Seis meses antes de tornar o novo relacionamento público, o jornalista se separou após dez anos com a jornalista Renata Heilborn, e depois, assumiu o namoro com uma das madrinhas da união e melhores amigas da ex-esposa.

Após a repercussão, Renata compartilhou um texto nas redes sociais sobre a separação com Marcelo. Na declaração, a repórter aponta a traição do então marido com a ex-amiga e madrinha de seu antigo casamento, Carol: “Descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento", contou, enquanto a jornalista negou a acusação.

Carol Barcellos e Marcelo Courrege evitam chamar atenção:

Os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos foram juntos a um evento esportivo no Rio de Janeiro após toda a repercussão do início do namoro deles durante o carnaval. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois estiveram no evento Rio Open pouco tempo depois de assumirem o namoro, mas evitaram o contato com os fotógrafos.