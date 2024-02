Carol Barcellos e Marcelo Courrege evitam chamar atenção em evento, diz colunista

Após repercussão do início do namoro, Carol Barcellos e Marcelo Courrege participam de evento esportivo, mas evitam contato com jornalistas

Os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos foram juntos a um evento esportivo no Rio de Janeiro após toda a repercussão do início do namoro deles durante o carnaval. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois estiveram no evento Rio Open na segunda-feira, 19, mas evitaram o contato com os fotógrafos presentes no local.

Discretos, eles evitaram ser abordados pelos jornalistas presentes no local e qualquer tipo de carinho em público, informou o colunista.

Vale lembrar que Carol e Marcelo revelaram que estão juntos ao postarem uma foto curtindo o carnaval de 2024. Porém, o assunto ganhou repercussão quando os fãs descobriram que ela foi madrinha do antigo casamento dele com Renata Heilborn.

Inclusive, Renata se pronunciou nas redes sociais com um textão sobre ter descoberto a aproximação do ex-marido com sua madrinha de casamento antes de pedir a separação.

Carol Barcellos se pronuncia após carta aberta

Os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos causaram nas redes sociais ao assumir seu relacionamento na última segunda-feira, 12, durante o primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. Isso porque Renata Heilborn, ex-esposa de Marcelo, afirmou que havia sido traída pelo ex-marido e pela ex-amiga.

Em carta aberta, Renata desabafou sobre o fim de seu casamento e sobre a descoberta do caso entre o novo casal. Porém, nesta terça-feira, 13, Carol Barcellos decidiu responder ao textão publicado pela ex-amiga.

Após ser chamada de "vazia" e "sem caráter", a repórter do Globo Esporte negou a versão dada por Renata nas redes sociais. "A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste", escreveu Carol em resposta ao Portal Leo Dias.