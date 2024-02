Carol Barcellos se pronuncia após carta aberta da ex de seu atual namorado

Em um relacionamento com Marcelo Courrege, Carol Barcellos se pronuncia sobre carta aberta feita pela ex de seu atual namorado, Renata Heilborn.

Os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos causaram nas redes sociais ao assumir seu relacionamento na última segunda-feira, 12, durante o primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. Isso porque Renata Heilborn, ex-esposa de Marcelo, afirmou que havia sido traída pelo ex-marido e pela ex-amiga.

Em carta aberta, Renata desabafou sobre o fim de seu casamento e sobre a descoberta do caso entre o novo casal. Porém, nesta terça-feira, 13, Carol Barcellos decidiu responder ao textão publicado pela ex-amiga.

Após ser chamada de "vazia" e "sem caráter", a repórter do Globo Esporte negou a versão dada por Renata nas redes sociais. "A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste", escreveu Carol em resposta ao Portal Leo Dias.

Vale lembrar que, após o surgimento dos rumores de traição nas redes sociais, a jornalista chegou a rebater os comentários de alguns internautas, que questionaram o porquê o casal demorou para assumir o novo relacionamento. “Caminhos da vida”, respondeu Carol.

A carta aberta de Renata Heilborn

Em sua carta, publicada nos stories do Instagram, Renata Heilborn contou que seu casamento com Marcelo Courrege estava em crise e ela descobriu que o ex-marido tinha um caso com sua ex-amiga, Carol Barcellos, que tinha sido sua madrinha de casamento. Então, ela decidiu sair de casa e ele foi morar com a nova namorada.

"Fui casada durante 10 anos - no total foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento", disse ela.

E completou: "Casamento, aliás, que não era perfeito. Longe disso. Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer. Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga - daquelas confidentes e que eu convivia diariamente. Depois que eu descobri, numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela e viver sua ‘paixão’".

Por fim, ela contou que se recuperou e está bem. "Para terminar, vamos lá: Cada um dá o que tem. E tem gente que não tem nada para dar. Que é vazia, com caráter frágil. Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: ‘Foi livramento’. Foi, sim. Daqueles enormes. E hoje eu só agradeço.", contou.

