Carol Barcellos responde comentários ao assumir namoro com jornalista da Globo

Carol Barcellos e Marcelo Courrege estão namorando! Agora, ela respondeu comentários sobre o amor deles e rebateu fofoca

A jornalista Carol Barcellos está apaixonada! Durante o carnaval, ela assumiu o namoro com o repórterMarcelo Courrege, que também trabalha na Globo. Os dois foram juntos curtir os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e esbanjaram romantismo.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto deles juntos e os fãs fizeram vários comentários. Entre elogios para o novo casal, os internautas questionaram o relacionamento deles e ela fez questão de responder. Um fã perguntou porque eles demoraram para assumir o namoro e ela respondeu: “Caminhos da vida”.

Então, outra seguidora alfinetou o novo casal. “E confirmaram a fofoca que saiu meses atrás”, disse a fã. E Carol respondeu: “Amor. E não fofoca”. Outro seguidor perguntou: “Tá pegando?”. E ela disse: “Bem mais que isso…”.

Vale lembrar que Marcelo Courrege está recém-separado da ex-mulher. Ele era casado com a jornalista Renata Heilborn e eles se separaram há poucos meses. Inclusive, Carol Barcellos foi madrinha do casamento deles na época.

View this post on Instagram A post shared by Carol Barcellos (@carolbarcellos)

Marcello Novaes exibe fotos raras com a namorada

O ator Marcello Novaes está apaixonado! Nesta segunda-feira, 12, ele surgiu em clima de romance com sua namorada, Saory Cardoso, em uma rara aparição dos dois juntos. Discretos com o relacionamento, eles abriram uma exceção nas redes sociais ao aparecerem juntos.

As fotos foram compartilhadas por ela nas redes sociais e mostraram o casal apaixonado com roupas de banho. Eles deixaram à mostra os corpos sarados e definidos. Os dois ostentaram suas belezas naturais e esbanjaram sintonia.

Marcello e Saory estão juntos desde o início de 2023. No final do ano surgiram rumores de que eles poderiam estar separados, mas o artista negou. “Gente, não falo de minha vida pessoal, mas calma! Entre mim e a Saory está tudo em paz, ok?! Obrigado pela preocupação”, afirmou ele.

Vale lembrar que Marcello está com 61 anos de idade e Saory tem 26 anos de vida. Ela é conhecida por ter feito parte do reality show De Férias com o Ex, da MTV, e é formada em Odontologia. No passado, ela namorou com o ator Eduardo Galvão, que morreu em 2020.