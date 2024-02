Marcello Novaes faz rara aparição com a namorada e beleza rouba a cena

Marcello Novaes e a namorada surgem em clima de romance em novas fotos e mostram que estão com os corpos sarados no verão

O ator Marcello Novaes está apaixonado! Nesta segunda-feira, 12, ele surgiu em clima de romance com sua namorada, Saory Cardoso, em uma rara aparição dos dois juntos. Discretos com o relacionamento, eles abriram uma exceção nas redes sociais ao aparecerem juntos.

As fotos foram compartilhadas por ela nas redes sociais e mostraram o casal apaixonado com roupas de banho. Eles deixaram à mostra os corpos sarados e definidos. Os dois ostentaram suas belezas naturais e esbanjaram sintonia.

Marcello e Saory estão juntos desde o início de 2023. No final do ano surgiram rumores de que eles poderiam estar separados, mas o artista negou. “Gente, não falo de minha vida pessoal, mas calma! Entre mim e a Saory está tudo em paz, ok?! Obrigado pela preocupação”, afirmou ele.

Vale lembrar que Marcello está com 61 anos de idade e Saory tem 26 anos de vida. Ela é conhecida por ter feito parte do reality show De Férias com o Ex, da MTV, e é formada em Odontologia. No passado, ela namorou com o ator Eduardo Galvão, que morreu em 2020.

Xande de Pilares faz rara aparição com a namorada

O cantor Xande de Pilares aproveitou a noite deste domingo, 4, para curtir um passeio com sua namorada, Thay Pereira. O artista e a amada fizeram uma rara aparição juntos em público durante o show do cantor cantor Zeca Pagodinho em um estádio no Rio de Janeiro.

Na entrada do evento, eles posaram abraçados e sorridentes. Inclusive, Thay deixou à mostra a barriguinha de grávida ao usar um look vestido justo. A musa esperar o nascimento da primeira filha deles

Xande e Thay vão ser pais de uma menina, que vai receber o nome de Estrela. A novidade foi contada pelos pais corujas durante um chá revelação em novembro de 2023.

Fotos: Webert Belicio / AgNews