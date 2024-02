O que aconteceu com Marcelo Courrege? Entenda separação e novo namoro do jornalista

Marcelo Courrege deu o que falar na web ao assumir namoro com Carol Barcellos após separação de casamento de dez anos

O repórter da Globo Marcelo Courrege deu o que falar na web ao assumir namoro com Carol Barcellos na última segunda-feira, 12. Antes de tornar o novo relacionamento público, o jornalista viveu separação de seu casamento de dez anos com Renata Heilborn. Entenda o que aconteceu com Marcelo Courrege.

Casados desde 2014, Marcelo Courrege e Renata Heilborn viveram 12 anos lado a lado. De acordo com o portal Inesquecível Casamento, o repórter conheceu a jornalista em um baile no Rio de Janeiro pouco tempo depois de um término. Os dois engataram um namoro e ficaram noivos após um ano de relacionamento. Com uma festa luxuosa, o casamento contou com a presença de Carol Barcellos, que foi madrinha da cerimônia. A lua de mel do então casal aconteceu na Costa Amalfitana, na Itália.

O casamento dos jornalistas chegou ao fim no ano passado e, nesta semana, Renata Heilborn compartilhou um texto nas redes sociais sobre a separação com Marcelo Courrege. Na declaração, a atriz aponta a traição do então marido com ex-amiga e madrinha de casamento: "Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento".

Marcelo Courrege assumiu o namoro com Carol Barcellos durante este Carnaval e aproveitou o momento para publicar cliques ao lado da amada. 'Você quer me ouvir cantar em Yanomami… Pra postar no seu perfil. Entre aspas e negrito, o meu choro, o meu grito… Nem a pau, Brasil.' Lindo samba do Salgueiro. Linda noite", escreveu o repórter na legenda da publicação. Depois da polêmica com a suposta traição, Carol Barcellos fez questão de comentar o caso em resposta ao portal Leo Dias: "A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste".