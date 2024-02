Ex-puxadinho Plínio Simões queria parceria com Davi no BBB 24: 'Fazendo uma confusão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Plínio Simões, do Puxadinho, avaliou passagem relâmpago pelo BBB 24 e comentou sobre possível parceria com Davi

Pouco mais de um mês que apareceu como um dos candidatos para o Puxadinho do BBB 24, Plínio Simões avalia que provavelmente iria se destacar entre os brothers. Em entrevista à CARAS Brasil, o designer de joias afirma que formaria uma ótima dupla com Davi Brito, que tem despontado como um dos favoritos dos telespectadores.

"Eu acho que eles [do puxadinho] poderiam ter tido um comportamento diferente em algumas situações específicas. Eu, se eu tivesse lá dentro, acho que eu seria uma pessoa a mais gerando entretenimento, do que esse que entraram no meu lugar. Mas foram as pessoas lá dentro que se uniram e, infelizmente, não foi dessa vez", afirma.

De personalidade forte, Plínio confessa que é do tipo "pavio curto" e provavelmente iria estar do lado de Davi, fazendo um embate direto com os outros participantes. "Rapaz, se eu entro naquela casa... eu costumo brincar com meus amigos dizendo que o baiano abraça baiano. Então eu acho que eu e Davi estaríamos fazendo uma confusão danada lá dentro".

Ainda durante o bate-papo, o baiano afirma ainda se surpreende com a repercussão de sua passagem relâmpago pelo programa, que ainda tem lhe rendido alguns frutos. "A coisa que mais me assustou foi eu sair na rua e ser reconhecido. Eu falo: 'gente, como é que pode, eu apareci dois minutos no programa'. Eu passo na rua as pessoas gritam 'Plínio, Plínio'. Demorou pouco, mas foi algo gostoso de sentir. É um sentimento engraçado", confessa.

Questionado sobre a possibilidade de entrar em mais um reality show, Plínio não nega o interesse, mas acredita que gostaria de ser testado em algo que provoque seu espirito aventureiro. “Eu participaria só do BBB e talvez No Limite porque eu gosto dessa coisa bem aventura. Só esses dois”, finaliza.

CURTINDO A FOLIA ACOMPANHADO

No último final de semana, Plínio Simões esteve no Camarote Salvador e mostrou que estava muito bem acompanhado. O bonitão está vivendo um affair de pouco mais de um mês com a ex-BBB Larissa Tomasia. “Estamos juntos, está bem recente”, disse a pernambucana, que começou a conversar com o baiano após ele aparecer no reality.

Esse foi o primeiro Carnaval da ex-BBB em Salvador, que tem adorado conhecer todos os detalhes da festa baiana: “Eu cheguei já tem uns dias, já fomos para outras festas, estamos aproveitando bastante e pós Carnaval vamos para uma praia aproveitar”, diz.