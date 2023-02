Viúva de Pelé revela como ele enfrentava o tratamento contra o câncer

No Fantástico, Márcia Aoki, viúva de Pelé, relembrou as memórias o marido e como ele via o tratamento contra o câncer: 'Ele precisava enfrentar'

Viúva do ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022), Márcia Aoki ficou muito emocionada em uma entrevista no programa Fantástico, da Globo, na noite deste domingo, 26. Com lágrimas nos olhos, ela relembrou memórias com o rei do futebol em seus últimos anos de vida.

Ela teve dificuldade para relembrar os últimos momento são lado do marido. “É muito difícil para eu falar sobre isso. Ele estava melhorando, eu estava fazendo a programação para a gente passar o Natal em casa”, disse ela, que morava com ele no Guarujá, litoral de São Paulo. Porém, o estado de saúde dele piorou rapidamente e ele faleceu no dia 29 de dezembro de 2022.

Em outro momento da entrevista, ela contou sobre como Pelé enxergava o tratamento contra o câncer no intestino. “Eu não acredito que ele via como um tratamento. Acredito que ele via como um momento em que ele precisava enfrentar, como enfrentou várias crises. Se ele tinha uma crise ou um problema, ele não pensava na crise ou no problema, ele pensava no que tinha que viver da melhor forma possível. Ele tinha uma energia muito grande. Foi isso que o fez se tornar o Pelé”, contou.

Então, ela contou que os dois tiveram ótimos momentos juntos fora dos holofotes, já que preservavam a vida íntima apenas para a família. “Eu tenho memórias maravilhosas, tenho momentos de muita saudade, sinto falta. Tem momentos que são muito tristes, tem momentos que eu sinto a força dele, eu sinto ele”, disse ela, e completou: “Existia um mundo muito interior, que eu não dividia com tantas pessoas e ele também tinha os eventos, mas a vida íntima e particular era dentro de casa. E nisso a gente fez um mundo só nosso”.

Por fim, ela contou sobre a separação que Pelé fazia entre ser um ídolo no futebol e ser o Edson Arantes do Nascimento na vida pessoal. “Eu estou com mais de cinquenta vasos que nós plantamos, duas jabuticabeiras, em casa. Ele assistia todos os jogos e comentava. Ele foi vivendo um relacionameto com muita cumplicidade, muita troca de amor e muita paz. Para ele era muito importante e o trabalho dele. Ser pelé é parte dele, mas ele separava também. É uma coisa que as pessoas têm dificuldade para entender porque ele se chamava na terceira pessoa, o Edson e o Pelé. Dentro de casa era o Edson e para o mundo era o Pelé”, contou.

Pelé e Márcia se casaram em 2016 e não tiveram filhos.

