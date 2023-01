Viúva de Pelé fala pela primeira vez sobre a morte do ídolo do futebol brasileiro

Em carta aberta, Márcia Aoki, viúva de Pelé, falou pela primeira vez sobre o falecimento do marido e agradeceu o apoio

Um mês após a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, o perfil oficial do ex-jogador no Instagram publicou uma carta aberta escrita por Márcia Aoki, viúva do ex-atleta.

Na mensagem escrita em português e inglês, ela se despediu do amado, agradeceu as homenagens e mensagens de carinhos de todos que sempre admiraram seu marido.

"Dar adeus a quem amo e me acostumar a não ter mais ao meu lado a minha razão de vida, seu amor repleto de carinho, humor único e sua cumplicidade levará tempo... Queria uns minutos a mais de troca de olhares. Alguns dias a mais para brincarmos com a nossa filhota, Cacau!", começa a carta.

"Me pego esperando você me dizer: 'Márcia, amor, bom dia! Olha que lindo o mar hoje...'. Apesar de saber que este é um destino inevitável para todos nós, para mim a constatação que esse momento chegou é o sentimento de um espaço vazio, de ausência, que me pressiona o peito", acrescentou.

Em seguida, Márcia agradeceu o apoio que recebeu após a morte de Pelé. "Mas há também um outro sentimento, o de forte gratidão por poder dividir a minha dor com o mundo inteiro. Recebemos milhões de mensagens de afeição e solidariedade, que encheram os nossos corações de conforto e paz. Quero agradecer a todos os fãs que ainda prestam suas homenagens até agora. Também ao Santos Futebol Clube e a cidade de Santos, que nos acolheu tão bem neste momento tão desafiador."

Por fim, ela agradeceu por ter vivido a vida ao lado do ex-jogador. "Dividir a vida com Edson foi viver uma história real de um amor único. Dividir o amor de Pelé com vocês também. Este amor nunca morrerá e continuará entre nós. Eternamente. Com carinho, Márcia Aoki", finalizou.

Pelé morreu no dia 29 de dezembro do ano passado, aos 82 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reavaliação da quimioterapia contra o tumor de cólon e o tratamento de uma infecção respiratória. O ex-atleta chegou a passar por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021, e desde então, era submetido a sessões de quimioterapia. No começo de 2022, após realizar alguns exames, ele foi diagnosticado com metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

