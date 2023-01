Viúva de Pelé se emociona ao ver o caixão do marido sendo fechado

No final do velório de Pelé, a viúva dele, Márcia Aoki, surgiu muito emocionada no último adeus ao marido na Vila Belmiro

Viúva do ex-jogador de futebol Pelé, Márcia Aoki comoveu os fãs do marido ao aparecer muito emocionada na hora do último adeus ao final do velório nesta terça-feira, 3. Por volta das 10h da manhã, o caixão com o corpo de Pelé foi fechado e a viúva ficou o tempo todo ao lado do caixão neste momento de despedida.

Emocionada, Márcia Aoki chamou a atenção de quem assistia à transmissão do momento de despedida na TV. Ela disse algumas palavras e se emocionou ao ver o caixão sendo fechado.

O caixão com o corpo de Pelé seguiu em cortejo em carro dos Bombeiros nas ruas de Santos para passar na frente da casa da mãe dele, Dona Celeste, que tem 100 anos. Logo depois, o sepultamento acontece em cerimônia restrita para a família em um cemitério vertical da cidade.

Pelé e Márcia se casaram em junho de 2016, após seis anos de namoro. O casamento aconteceu em uma cerimônia no Guarujá, no litoral de São Paulo. Os dois se conheceram na década de 1980, quando foram a uma mesma festa em Nova York, nos Estados Unidos. Anos depois, eles se encontraram no prédio onde moravam e começaram a namorar. Eles não tiveram filhos juntos.

Vale lembrar que Pelé faleceu no dia 29 de dezembro, às 15h27, durante o período internado em um hospital de São Paulo. O atestado de óbito de Pelé informou que ele faleceu em decorrência de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. O corpo dele ficou no hospital até a madrugada desta segunda-feira, quando foi levado para Santos para o início do velório.

Fotos: Reprodução / Globo