Pelé: ídolo do futebol teve 7 filhos. Saiba quem são!

Pelé foi pai de sete filhos e teve nove netos. Saiba mais sobre os herdeiros do ídolo do futebol!

O ex-jogador de futebol Pelé teve sete filhos ao longo de sua vida e também nove netos. A família grande de Pelé foi formada em seus casamentos e também de outros relacionamentos.

O primeiro casamento de Pelé foi com Rose dos Reis Cholbi, com quem teve três filhos: Kely Nascimento, de 54 anos, Edson Nascimento, de 51 anos, e Jennifer Nascimento, de 43 anos. Kely Nascimento é produtora audiovisual e cineasta. Ela vive em Nova York, nos Estados Unidos, desde a década de 1970. Ela se casou no exterior e teve quatro filhos. Edson Nascimento, o Edinho, seguiu a carreira do pai no futebol, ele foi atleta e também técnico. Jennifer Nascimento é DJ e também vive nos Estados Unidos.

Flávia Christina Kurtz, de 43 anos, é fisioterapeuta e é fruto do relacionamento de Pelé com a jornalista Lenita Kurtz. Ela foi criada pelo padrasto e só soube do seu pai biológico aos 18 anos, e foi bem recebida por ele.

O segundo casamento de Pelé foi com a cantora gospel Assíria, com quem ele teve dois filhos, os gêmeos Joshua e Celeste, de 24 anos. Joshua é atleta de levantamento de peso, mas a irmã é mais discreta e não se sabe a profissão dela.

O terceiro casamento de Pelé foi com a empresária Marcia Cibele Aoki. Os dois se casaram quando ele tinha 75 anos e não tiveram filhos juntos.

Pelé também foi pai de Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento. Ela morreu em 2006, aos 42 anos, após travar uma batalha na justiça para ser reconhecida como filha dele. Os dois fizeram o exame de DNA e ela conseguiu ter o nome dele em sua certidão de nascimento. Ela deixou dois filhos, Octávio e Gabriel, que, inclusive, foram visitar o avô no hospital em seus últimos dias de vida.

