Filho de Galvão Bueno sofre acidente em treino da Stock Car

Cacá Bueno, filho de Galvão Bueno, sofreu um acidente durante o treino livre da Stock Car, e teve uma fratura na vértebra T4

Cacá Bueno, filho do narrador e apresentador Galvão Bueno, usou as redes sociais para falar sobre o acidente que sofreu durante o treino livre da Stock Car nesta sexta-feira, 19. O piloto postou um vídeo no hospital e contou que teve uma fratura na vértebra T4. Devido ao ocorrido, ele não estará em Interlagos, São Paulo, na corrida do fim de semana.

"Um acidente inusitado. Perdi a roda traseira, o carro montou nela, decolou e caiu. Um impacto até lento, inusitado, mas que me machucou. Uma compressão na coluna... Fiz todos os exames e foi detectado uma fratura na T4, um afundamento de menos de 15%, mas uma fratura que me tira de combate, então não vou poder estar competindo. Vida normal, vida que segue... O prazo para voltar é 30 dias, exatamente o tempo da prova de Cascavel. Vou fazer a fisioterapia direito, em Cascavel a gente volta para a pista", disse ele no vídeo postado no feed do Instagram.

Na legenda, Cacá falou sobre nunca ter ficado de fora de um grid por acidente. "Em 25 anos de @stock_car jamais fiquei de fora do grid por acidente, mas são coisas que acontecem. Uma fratura na vértebra T4 durante os treinos livres me tirou de combate da prova de Interlagos, aonde o carro estava muito bom. Bora pra próxima e em Cascavel estaremos ainda mais fortes", escreveu o piloto.

Galvão repostou o vídeo do filho e desejou uma boa recuperação. "Meu filho, Cacá Bueno, multicampeão, orgulho do pai e da família, sofreu hoje um acidente nos treinos da Stock Car em Interlagos!! Força @cacabuenoracing!! Vai terminar tudo bem", escreveu o apresentador.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cacá Bueno (@cacabuenoracing)

