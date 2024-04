Reality show comandado por Galvão Bueno já tem data de início das gravações

Galvão Bueno estará no comando do reality show que busca revelar um novo narrador e as gravações terão início em breve; confira

Galvão Bueno voltará às telinhas ainda neste ano! Sendo transmitido na Globo, Globoplay, Multishow e SporTV, o reality show comandado por ele será uma competição para descobrir um novo narrador para atuar no Grupo Globo. Os competidores enfrentarão desafios de locução e convivência uns com os outros.

O nome do programa ainda não foi definido, mas contará com 15 narradores novatos selecionados. Cinco deles serão eliminados logo no início e a competição realmente começa com os dez que permanecerem.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, as seleções já estão rolando Brasil à fora e os bastidores do reality seguem à todo vapor, com as gravações tendo início em maio, no Rio de Janeiro.

No programa, Galvão terá a companhia de um júri e de narradores conhecidos para julgar as provas realizadas e, assim, escolher o grande vencedor - vale lembrar que o artista conciliará o reality com a estreia de um quadro próprio no programa É de Casa.

Em dezembro do ano passado, ele compartilhou que a ideia inicial era a de que o vencedor não levasse dinheiro como prêmio, como acontece em outros programas, durante entrevista ao podcast Denilson Show. “Vai ficar passando. A ideia é que o vencedor não leve grana como nos outros realities, mas ganhe um contrato de narrador com a Globo”, disse.

O projeto é uma parceria do canal dos irmãos Marinho com a Play9, empresa de Felipe Neto, responsável por cuidar da carreira de Galvão Bueno nas plataformas digitais.

Galvão alcança marca importante na carreira

Durante a Copa do Mundo do Catar, Galvão alcançou uma marca importante. O jogo entre Brasil contra a Suíça foi o 50º jogo que ele narrou de forma oficial da Seleção Brasileira.

"O Galvão completa hoje 50 jogos narrados da Seleção em Copas do Mundo! Parabéns por mais essa marca incrível em uma das carreiras mais lindas do esporte brasileiro! Um abraço de toda a equipe Galvão Bueno!", escreveram na legenda do vídeo que mostra momentos marcantes da história profissional do famoso.