Saiba como será o novo projeto de Galvão Bueno na Globo

Depois de encerrar o antigo contrato com a Globo, Galvão Bueno vai ter um novo quadro na TV, diz colunista. Saiba como será!

O narrador esportivo Galvão Bueno mudou o seu contrato com a Globo há pouco tempo e está em busca de novidades na carreira. Ele não é mais narrador de jogos da emissora e quer se dedicar ao universo do entretenimento. Por isso, ele poderá ter um novo projeto na Globo em breve.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, da Folha de S. Paulo, Galvão Bueno terá um quadro no programa É De Casa. No novo projeto, ele deverá exibir relatos de superação de pessoas que tiveram dificuldades na vida.

A previsão é que o quadro de Galvão fique no ar por dois meses, mas pode ser renovado para mais temporadas caso seja bem aceito pelo público.

Além disso, o narrador deverá ter outro projeto na Globo. Bueno deverá comandar um reality show que envolve games. Segundo o F5, o roteiro já está em fase de produção.

Galvão Bueno faz homenagem para o filho caçula

O narrador esportivo Galvão Bueno comemorou o aniversário do seu filho caçula, o cineasta Luca Bueno, fruto do casamento com a esposa, Desirée Soares, há pouco tempo. Nas redes sociais, o papai coruja fez questão de fazer uma homenagem para o herdeiro.

Ele compartilhou um álbum de fotos raras e inéditas ao lado do filho e também aproveitou a data para celebrou uma conquista profissional do herdeiro. Galvão contou que Luca teve um filme selecionado para o The Beverly Hills Film Festival e contou que está orgulhoso.

"Parabéns, Luca!! Filho caçula e querido!! Curta muito seu dia com mamãe Desirée a seu lado!! Queria muito estar aí pra te dar dois bjos e dois abraços!! Um de aniversário e outro pra comemorar a seleção de seu filme Luna, em um dos mais importantes festivais do mundo do cinema!! The Beverly Hills Film Festival!! Que Deus te abençoe sempre!! Te amo. Vou assistir seu filme no Chinese Teathre!! E já reserva a mesa para o jantar de gala", disse ele.

Desirée Soares também falou sobre o aniversário do filho nas redes sociais. "Feliz aniversário meu filho amado @lucabuenomovies. Tenho muito orgulho da sua determinação, sempre atrás de novos desafios e agora pronto pra mais uma mudança. Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nEle e Ele tudo fará. E eu sempre estarei ao seu lado , mesmo de longe. Te amo mais que o espaço sideral. Que Deus te abençoe meu amor", declarou.