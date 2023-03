Galvão Bueno exibe fotos raras com o filho caçula, Luca, que completou 22 anos

Galvão Bueno comemora o aniversário de 22 anos do filho caçula, Luca, e compartilha fotos inéditas do rapaz

O narrador esportivo Galvão Bueno está radiante nesta quarta-feira, 1, por causa do aniversário do seu filho caçula, o cineasta Luca Bueno, fruto do casamento com a esposa, Desirée Soares. Nas redes sociais, o papai coruja fez questão de fazer uma homenagem para o herdeiro.

Ele compartilhou um álbum de fotos raras e inéditas ao lado do filho e também aproveitou a data para celebrou uma conquista profissional do herdeiro. Galvão contou que Luca teve um filme selecionado para o The Beverly Hills Film Festival e contou que está orgulhoso.

"Parabéns, Luca!! Filho caçula e querido!! Curta muito seu dia com mamãe Desirée a seu lado!! Queria muito estar aí pra te dar dois bjos e dois abraços!! Um de aniversário e outro pra comemorar a seleção de seu filme Luna, em um dos mais importantes festivais do mundo do cinema!! The Beverly Hills Film Festival!! Que Deus te abençoe sempre!! Te amo. Vou assistir seu filme no Chinese Teathre!! E já reserva a mesa para o jantar de gala", disse ele.

Desirée Soares também falou sobre o aniversário do filho nas redes sociais. "Feliz aniversário meu filho amado @lucabuenomovies. Tenho muito orgulho da sua determinação, sempre atrás de novos desafios e agora pronto pra mais uma mudança. Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nEle e Ele tudo fará. E eu sempre estarei ao seu lado , mesmo de longe. Te amo mais que o espaço sideral. Que Deus te abençoe meu amor", declarou.

++ Galvão Bueno tem 4 filhos. Saiba quem são os herdeiros do narrador!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Desirée Soares Galvão Bueno (@desireesoares)

Luca Bueno faz homenagem para a namorada

Em outubro de 2022, Luca Bueno fez uma declaração de amor para a namorada, Yasmin Vilela, com quem está junto há quatro anos.

"4 Anos de puro Amor, Aprendizados e muitas Aventuras. Obrigado @min_vilela por me ajudar a ser a melhor versão de mim mesmo e sempre me acompanhar em tudo! Eu não consigo imaginar alguém melhor do que você para estar do meu lado. Te amo até o infinito, e espero que muitas mais aventuras estejam nos esperando", disse ele.