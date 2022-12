Pelé: saiba quem é a esposa do ex-jogador, Márcia Aoki

Conheça mais sobre Márcia Aoki, que é a esposa de Pelé, com quem ele se casou em 2016

O ex-jogador de futebol Pelé teve algumas namoradas ao longo de sua vida, mas, atualmente, está muito bem casado! O ex-atleta vive um longo relacionamento com a empresária Márcia Aoki.

Pelé e Márcia começaram a namorar em 2010 e casaram em 2016. Os dois estão juntos até hoje. Ela tem 56 anos, é descendente de japoneses e trabalha no setor de suprimentos médicos. Ela nasceu em Penápolis, em São Paulo.

Os dois se conheceram na década de 1980, quando foram a uma mesma festa em Nova York, nos Estados Unidos. Anos depois, eles se encontraram no prédio onde moravam e começaram a namorar.

Vale lembrar que Pelé já foi casado com Rosemeri dos Reis Cholbi, entre 1966 e 1982, com quem teve três filhos: Edinho, Kelly e Jennifer. Entre 1994 e 2008, ele foi casado com Assíria Nascimento, com teve Joshua e Celeste. Ele também é pai de Sandra e Flávia, frutos de outros relacionamentos.

Veja fotos de Pelé com a esposa, Márcia Aoki:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)