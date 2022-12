Pelé: relembre como foi o casamento do ídolo com Márcia Aoki

Reveja as fotos do terceiro casamento de Pelé, que se uniu à Márcia Aoki em 2016

O terceiro casamento do ex-jogador de futebol Pelé aconteceu em 2016. Ele se casou com a empresáriaMárcia Aoki, que foi sua esposa até a sua morte nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos. O casamento dos dois foi estampado na capa da revista CARAS em junho de 2016.

A reportagem da época informou que Pelé e Márcia estava juntos há seis anos quando decidiram trocar as alianças. A boda intimista aconteceu com a presença de 100 convidados no Guarujá, no litoral deSâo Paulo. O local da cerimônia foi decorado com flores delicadas, como orquídeas e tulipas.

"Depois de tantas emoções que tive em minha vida com as conquistas no futebol, não poderia imaginar que essa celebração fosse me proporcionar tanta alegria e felicidade”, disse ele, na época, e completou: “Estou com um friozinho na barriga. Aliás, bota friozinho nisso, mas o que importante é que estou feliz, sou um homem de Três Corações”, citando a sua cidade natal em Minas Gerais.

Também após o casamento, a noiva disse: “Eu me sinto abençoada por amar e ser amada. Ele é meu parceiro, meu companheiro de vida. Hoje, celebramos o amor”.

Pelé e Márcia Aoki não tiveram filhos juntos. O ídolo do futebol teve sete filhos, sendo eles:

O primeiro casamento de Pelé foi com Rose dos Reis Cholbi, com quem teve três filhos: Kely Nascimento, de 54 anos, Edson Nascimento, de 51 anos, e Jennifer Nascimento, de 43 anos. Flávia Christina Kurtz, de 43 anos, é fisioterapeuta e é fruto do relacionamento de Pelé com a jornalista Lenita Kurtz. Ela foi criada pelo padrasto e só soube do seu pai biológico aos 18 anos, e foi bem recebida por ele. O segundo casamento de Pelé foi com a cantora gospel Assíria, com quem ele teve dois filhos, os gêmeos Joshua e Celeste, de 24 anos. Joshua é atleta de levantamento de peso, mas a irmã é mais discreta e não se sabe a profissão dela.

Pelé também foi pai de Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento. Ela morreu em 2006, aos 42 anos, após travar uma batalha na justiça para ser reconhecida como filha dele. Os dois fizeram o exame de DNA e ela conseguiu ter o nome dele em sua certidão de nascimento.

Relembre as fotos do casamento de Pelé:

Relembre como foi o casamento de Pelé e Márcia Aoki em reportagem da revista CARAS - FOTOS: Tatiana Aguena

