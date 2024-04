Virginia é cogitada para assumir atração após saída de Eliana do SBT, diz site

Com saída de Eliana, Virginia, Celso Portiolli e Lucas Guimarães ganham destaque no radar do SBT para assumir atrações; saiba mais

Após o anúncio da saída de Eliana do SBT, os nomes de Virginia Fonseca, Celso Portiolli e Lucas Guimarães são apontados como possíveis substitutos para assumir diferentes atrações na emissora. Segundo informações do colunista Matheus Baldi, do Glow News, os influenciadores digitais e o apresentador já estão no radar da emissora, que deve ganhar uma nova grade.

Conforme as informações divulgadas pelo jornalista, uma fonte interna do canal teria indicado que Portiolli é o principal candidato para assumir o posto deixado por Eliana no SBT. Isso porque Celso já está à frente do 'Domingo Legal' há mais de uma década e conseguiu manter o programa com sucesso.

No entanto, caso o apresentador seja promovido a um novo programa na emissora, a atração que ele comanda atualmente poderia passar por algumas mudanças. Nesse contexto, Virginia, a mais nova apresentadora do SBT, poderia comandar um dos quadros de maior destaque da atração de Celso, o famoso ‘Passa ou Repassa’.

Dessa forma, a atração voltaria a ser um programa individualmente. Além de Virginia, outro nome cogitado para integrar a programação é Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia. Ele poderia ajudar a influenciadora no futuro, especialmente considerando que ela está grávida e precisará tirar licença maternidade para chegada do herdeiro.

Atualmente contratado da emissora de Silvio Santos, o influenciador digital aguarda a estreia de seu novo programa, intitulado "Eita, Lucas!". No entanto, a data de lançamento ainda não foi revelada. Por outro lado, Virginia já tem destaque na emissora e está prestes a lançar sua primeira atração no canal, o "Sabadou", que estreará neste sábado, 6.

Apesar das especulações, o colunista esclareceu que a emissora ainda não tomou uma decisão definitiva e está apenas avaliando as possibilidades para a nova programação sem Eliana. Procurada pela CARAS Brasil anteriormente, a emissora reforçou que tem até junho para escolher o novo substituto da apresentadora e que a nova grade ainda não está definida.

Por que Eliana deixou o SBT?

Na última segunda-feira, 1, a apresentadora Eliana comunicou que encerrou seu contrato com o SBT após um período de 15 anos, a decisão pegou muitas pessoas de surpresa. Logo, começaram as especulações de qual foi a motivação para ela sair, por isso, a CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação da emissora para esclarecer a decisão.